Что и когда сеять на огороде: этим старинным народным приметам доверяют даже доктора наук — урожай будет рекордным

11:28, 11 май 2024

Дачники испокон веков прислушивались к советам мудрой природы, используя старинные народные приметы для планирования посадки овощей и зелени. Эти знания, передаваемые из поколения в поколение, помогали добиваться рекордных урожаев, не полагаясь исключительно на капризы погоды.

Когда же пора браться за лопаты и саженцы?

Первым ориентиром служит лещина . Как только на ней распустятся пушистые «сережки», можно смело высевать в открытый грунт морковь, горох, салат, петрушку и шпинат.

. Как только на ней распустятся пушистые «сережки», можно смело высевать в открытый грунт морковь, горох, салат, петрушку и шпинат. Следующий этап — цветение черемухи . Это сигнал к тому, чтобы отправить в землю заветные клубни картофеля.

. Это сигнал к тому, чтобы отправить в землю заветные клубни картофеля. Раскрытие «свечей» каштана знаменует собой подходящее время для посева свеклы и летних сортов редиса.

знаменует собой подходящее время для посева свеклы и летних сортов редиса. Цветение калины — долгожданная пора для высадки кабачков, тыквы, кукурузы и огурцов.

— долгожданная пора для высадки кабачков, тыквы, кукурузы и огурцов. Красная рябина своим цветением подсказывает, что пора сажать томаты, а также перец и баклажаны.

своим цветением подсказывает, что пора сажать томаты, а также перец и баклажаны. Финальным штрихом в этой природной симфонии станет цветение шиповника и распускание листьев дуба. Это означает, что все теплолюбивые растения можно без опаски переместить в открытый грунт.

Сегодня, даже опытные агрономы, такие как Ксения Давыдова, с уважением относятся к народным приметам, признавая их практическую ценность.

Следуя этим простым, но мудрым подсказкам природы, вы сможете не только украсить свой стол свежими овощами и зеленью, но и по-настоящему ощутить связь с вековым опытом и мудростью наших предков.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru