Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Находчивые домохозяйки кладут чайные пакетики на батареи: вначале удивлялась, теперь делаю так же - результат поразил

Находчивые домохозяйки кладут чайные пакетики на батареи: вначале удивлялась, теперь делаю так же - результат поразил

11:42, 11 май 2024

Применение чайных пакетиков не ограничивается только завариванием ароматного напитка. Находчивые хозяйки уже давно приспособили их для других целей, превратив обыденный предмет в инструмент для создания атмосферы уюта и комфорта.

Сегодня мы поделимся секретом Анны Ковалёвой, автора Дзен-канала «Хозяйка уюта», которая с удовольствием использует чайные пакетики для создания неповторимой атмосферы в своем доме.

Ароматерапия в каждом уголке

Секрет прост: возьмите несколько чайных пакетиков, капните на них 2-3 капли эфирного масла с вашим любимым ароматом — будь то фруктовая свежесть, ягодная сладость или травяная терпкость. Разложите ароматизированные пакетики в незаметных местах: на полках, под кроватью, за радиаторами. Нежный аромат будет постепенно наполнять помещение, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Усиливаем аромат

Для более интенсивного благоухания разместите пакетики на горячую батарею. Тепло будет усиливать испарение эфирного масла, наполняя дом ароматом еще быстрее.

Ароматерапия в пути

Не ограничивайтесь домом! Анна Ковалёва предлагает использовать ароматизированные чайные пакетики в машине. Просто повесьте их на зеркало заднего вида, и во время каждой поездки вас будет сопровождать приятный аромат, даря заряд бодрости или расслабления, в зависимости от выбранного эфирного масла.

Чайные пакетики — больше, чем просто чай

Следуя простым советам Анны Ковалёвой, вы сможете легко и без лишних затрат создать в своем доме атмосферу уюта и гармонии. А чайные пакетики, которые раньше просто выбрасывались, обретут новую жизнь, став источником чарующего благоухания.

Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат

Читайте также:

Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат
Автор: Алия Карачурина
Теги: чай советы
Читайте также

Запаха больше не будет: удивительное применение использованных чайных пакетиков, о котором вы не знали
Это интересно
Запаха больше не будет: удивительное применение использованных чайных пакетиков, о котором вы не знали
Все каши теперь готовим только так: повар рассказал как сделать все невероятно вкусным — просто добавьте в воду это
Это интересно
Все каши теперь готовим только так: повар рассказал как сделать все невероятно вкусным — просто добавьте в воду это
Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат
Это интересно
Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат
Всегда царит аромат цветов: быстрый и бюджетный способ приготовления люксового ароматизатора для дома
Это интересно
Всегда царит аромат цветов: быстрый и бюджетный способ приготовления люксового ароматизатора для дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok