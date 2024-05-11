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Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки

Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки

11:50, 11 май 2024

Пекинская капуста – настоящая находка для кулинара. Она не только обладает нежным вкусом и хрустящей текстурой, но и прекрасно сочетается с множеством ингредиентов, открывая простор для творчества. Сегодня мы предлагаем вам рецепт салата, который способен покорить сердца даже самых искушенных гурманов.

Сочетание копченой куриной грудки, сочных помидоров, ароматного болгарского перца и пикантной пекинской капусты создает симфонию вкусов, которая никого не оставит равнодушным. А пикантная нотка майонеза (по желанию его можно заменить греческим йогуртом) идеально дополняет эту композицию.

Ингредиенты:
  • Пекинская капуста – 200 г
  • Копченая куриная грудка – 200 г
  • Сыр – 150 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу.
  2. Копченую куриную грудку, помидоры, болгарский перец и зелень нарежьте кубиками.
  3. Сыр натрите на крупной терке.
  4. Соедините все ингредиенты в салатнике и тщательно перемешайте.
  5. Добавьте майонез (или йогурт) по вкусу и еще раз перемешайте.
  6. Дайте салату немного настояться, чтобы вкусы подружились, и наслаждайтесь!

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса куриную грудку можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.
  • Если вы хотите сделать салат более легким, замените майонез греческим йогуртом.
  • Экспериментируйте с ингредиентами, добавляя в салат оливки, маринованные грибы, ананасы или другие продукты по своему вкусу.

Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей своим неповторимым вкусом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты салат
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