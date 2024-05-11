Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки
11:50, 11 май 2024
Пекинская капуста – настоящая находка для кулинара. Она не только обладает нежным вкусом и хрустящей текстурой, но и прекрасно сочетается с множеством ингредиентов, открывая простор для творчества. Сегодня мы предлагаем вам рецепт салата, который способен покорить сердца даже самых искушенных гурманов.
Сочетание копченой куриной грудки, сочных помидоров, ароматного болгарского перца и пикантной пекинской капусты создает симфонию вкусов, которая никого не оставит равнодушным. А пикантная нотка майонеза (по желанию его можно заменить греческим йогуртом) идеально дополняет эту композицию.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200 г
- Копченая куриная грудка – 200 г
- Сыр – 150 г
- Помидоры – 2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Майонез – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Приготовление:
- Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу.
- Копченую куриную грудку, помидоры, болгарский перец и зелень нарежьте кубиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Соедините все ингредиенты в салатнике и тщательно перемешайте.
- Добавьте майонез (или йогурт) по вкусу и еще раз перемешайте.
- Дайте салату немного настояться, чтобы вкусы подружились, и наслаждайтесь!
Совет:
- Для более насыщенного вкуса куриную грудку можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.
- Если вы хотите сделать салат более легким, замените майонез греческим йогуртом.
- Экспериментируйте с ингредиентами, добавляя в салат оливки, маринованные грибы, ананасы или другие продукты по своему вкусу.
Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей своим неповторимым вкусом.
Автор: Алия Карачурина
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