Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки

11:50, 11 май 2024

Пекинская капуста – настоящая находка для кулинара. Она не только обладает нежным вкусом и хрустящей текстурой, но и прекрасно сочетается с множеством ингредиентов, открывая простор для творчества. Сегодня мы предлагаем вам рецепт салата, который способен покорить сердца даже самых искушенных гурманов.

Сочетание копченой куриной грудки, сочных помидоров, ароматного болгарского перца и пикантной пекинской капусты создает симфонию вкусов, которая никого не оставит равнодушным. А пикантная нотка майонеза (по желанию его можно заменить греческим йогуртом) идеально дополняет эту композицию.

Пекинская капуста – 200 г

Копченая куриная грудка – 200 г

Сыр – 150 г

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Майонез – по вкусу

Зелень – по вкусу

Приготовление:

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу. Копченую куриную грудку, помидоры, болгарский перец и зелень нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты в салатнике и тщательно перемешайте. Добавьте майонез (или йогурт) по вкусу и еще раз перемешайте. Дайте салату немного настояться, чтобы вкусы подружились, и наслаждайтесь!

Совет:

Для более насыщенного вкуса куриную грудку можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Если вы хотите сделать салат более легким, замените майонез греческим йогуртом.

Экспериментируйте с ингредиентами, добавляя в салат оливки, маринованные грибы, ананасы или другие продукты по своему вкусу.

Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей своим неповторимым вкусом.

Автор: Алия Карачурина