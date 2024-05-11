Денежное дерево станет крепким как баобаб: необычный способ выращивания – подкормка из собственных листьев

12:02, 11 май 2024

Денежное дерево, или крассула, давно стало одним из самых популярных комнатных растений. Неприхотливое в уходе, оно радует глаз сочной зеленью круглый год. Но знали ли вы, что при помощи простых секретов можно вырастить из обычной крассулы настоящее пышноцветущее чудо?

Опытный специалист по суккулентам Олеся Солнцева делится своими секретами выращивания роскошной крассулы.

Зимняя перезагрузка

В конце зимы, когда крассула только просыпается от зимнего сна, наступает время для ее омоложения и стимуляции роста. Для этого необходимо провести процедуру под названием "щипка верхушек". Аккуратно удалите все верхние почки на побегах растения. Не бойтесь! Это не навредит вашему зеленому другу, а наоборот, станет стимулом к развитию более пышной кроны.

Секретный эликсир для роста

Рецепт эликсира

Несколько листочков крассулы поместите в морозильную камеру на пару часов.

Замороженные листья достаньте, разморозьте и измельчите блендером.

Полученную кашицу разведите водой в соотношении 1:4.

Чудодейственный полив

Но одних "щипков" недостаточно. Чтобы крассула пустилась в активный рост, ей потребуется особая подкормка. И здесь на помощь приходит сама природа! Приготовьте настой из собственных листьев крассулы.

Этим чудодейственным эликсиром вместо обычного полива орошайте крассулу в течение нескольких месяцев. Не забывайте удалять новые почки, чтобы растение пустило силы на рост ствола.

Результат

Следуя этим простым советам, уже через несколько месяцев вы сможете любоваться миниатюрным цветущим деревом, которое станет настоящим украшением вашего дома.

Важно

После того, как ствол крассулы достигнет желаемой толщины, щипку верхушек и подкормку эликсиром следует прекратить.

Обеспечьте крассуле достаточное освещение и умеренный полив.

Поверьте, приложив немного усилий, вы сможете вырастить из обычной крассулы настоящее произведение искусства, которое будет радовать вас своим пышным цветением долгие годы.

Автор: Алия Карачурина