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Помидоры вырастают размером с кулак: этот продукт ушлые дачники скупают первым – достаточно одной ложки в лунку

Помидоры вырастают размером с кулак: этот продукт ушлые дачники скупают первым – достаточно одной ложки в лунку

12:11, 11 май 2024

Наступает долгожданный сезон для дачников — пора высадки рассады. От того, как пройдет этот этап, во многом зависит будущий урожай. Опытные садоводы знают, что закладывать основу обилия нужно уже при посадке.

Сегодня мы поделимся ценным советом от эксперта в области садоводства, автора Дзен-канала «Ваше хозяйство». Она раскрывает секрет, как вырастить томаты с помощью биогумуса — натурального и эффективного удобрения.

Биогумус — кладезь питательных веществ для ваших томатов

Биогумус, продукт жизнедеятельности дождевых червей, — это не просто удобрение, а настоящий эликсир для плодородия почвы. Пройдя через естественную переработку органических веществ, биогумус становится легкодоступным источником питательных элементов для растений.

В отличие от обычного перегноя, биогумус обеспечивает более быстрое усвоение питательных веществ томатами. Это особенно важно на начальном этапе развития, когда растениям требуется особый заряд энергии.

Секреты действия биогумуса

  • Стимуляция роста: гуматы, содержащиеся в биогумусе, выступают как природные стимуляторы, активизируя рост корневой системы томатов.
  • Улучшение структуры почвы: биогумус обладает уникальной способностью рыхлить почву, делая ее более воздухопроницаемой. Это, в свою очередь, способствует лучшему развитию корней и усвоению влаги.
  • Универсальность: биогумус одинаково эффективен как на глинистых, так и на песчаных грунтах. Он способен улучшить структуру любой почвы, делая ее более пригодной для выращивания томатов.
  • Сохранение влаги: благодаря своим свойствам биогумус помогает дольше сохранить влагу в почве, что особенно важно в жаркую и сухую погоду.

Как применять биогумус

Добавьте 1,5-2 стакана сухого биогумуса в каждую лунку при посадке рассады томатов.

Аккуратно перемешайте биогумус с землей и обильно полейте лунку.

Результат

Используя биогумус, вы заметите более быстрый рост и развитие томатов, крепкую корневую систему, а также получите обильный урожай вкусных и сочных плодов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: помидоры подкормка
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