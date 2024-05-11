Хватит чистить чайник содой и уксусом: этот способ получше — всего 15 минут и 80 г недорогого кухонного порошка
12:20, 11 май 2024
Надоела накипь в чайнике, портит вкус воды и внешний вид? Не беда! Предлагаем вам простой и доступный способ вернуть чайнику сияющую чистоту с помощью обычного средства.
Секретное оружие против накипи
Забудьте о дорогостоящих магазинных средствах для удаления накипи! Лимонная кислота, которая всегда найдется на кухне у любой хозяйки, справится с этой задачей не хуже, а то и лучше.
Всего 15 минут – и чайник как новый!
- Наполните чайник водой до максимальной отметки. Вам понадобится примерно 2 литра.
- Добавьте в воду один пакетик (80 г) лимонной кислоты.
- Включите чайник и доведите воду до кипения.
- Оставьте раствор "работать" на 10 минут. За это время лимонная кислота растворит накипь и известковый налет.
- Слейте кипяченую воду. В ней вы увидите плавающие "лохмотья" накипи.
- Прополоскайте чайник чистой водой.
Наслаждайтесь вкусной водой из чистого чайника!
Важно!
Не используйте лимонную кислоту слишком часто, так как она может негативно влиять на материал чайника.
При сильном образовании накипи процедуру можно повторить.
Автор: Алия Карачурина
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