Хватит чистить чайник содой и уксусом: этот способ получше — всего 15 минут и 80 г недорогого кухонного порошка

12:20, 11 май 2024

Надоела накипь в чайнике, портит вкус воды и внешний вид? Не беда! Предлагаем вам простой и доступный способ вернуть чайнику сияющую чистоту с помощью обычного средства.

Секретное оружие против накипи

Всего 15 минут – и чайник как новый!

Наполните чайник водой до максимальной отметки. Вам понадобится примерно 2 литра. Добавьте в воду один пакетик (80 г) лимонной кислоты. Включите чайник и доведите воду до кипения. Оставьте раствор "работать" на 10 минут. За это время лимонная кислота растворит накипь и известковый налет. Слейте кипяченую воду. В ней вы увидите плавающие "лохмотья" накипи. Прополоскайте чайник чистой водой.

Забудьте о дорогостоящих магазинных средствах для удаления накипи! Лимонная кислота, которая всегда найдется на кухне у любой хозяйки, справится с этой задачей не хуже, а то и лучше.

Наслаждайтесь вкусной водой из чистого чайника!

Важно!

Не используйте лимонную кислоту слишком часто, так как она может негативно влиять на материал чайника.

При сильном образовании накипи процедуру можно повторить.

Автор: Алия Карачурина