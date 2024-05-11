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Тромбы будут не страшны даже в 90: этот доступный овощ признали эффективным природным антикоагулянтом — обязательно посадите его в огороде

Тромбы будут не страшны даже в 90: этот доступный овощ признали эффективным природным антикоагулянтом — обязательно посадите его в огороде

12:32, 11 май 2024

Образование тромбов в кровеносных сосудах – распространенная проблема, которая может привести к инфаркту, инсульту и другим опасным для жизни состояниям. К счастью, существует простой и доступный способ снизить риск тромбообразования – регулярное употребление чеснока.

Чеснок – природный антикоагулянт

Доктор Сунни Патель, авторитетный специалист в области медицины, утверждает, что чеснок, произрастающий практически на каждом огороде, обладает мощными антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами. Научные исследования неоднократно подтверждали эти качества чеснока, делая его ценным инструментом в борьбе с образованием тромбов.

Как чеснок защищает сосуды

Включение в рацион одного-двух зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка в день может значительно улучшить здоровье сосудов. Чеснок обладает уникальной способностью:

  • Разжижать кровь: препятствует образованию сгустков, снижая риск тромбообразования.
  • Укреплять стенки сосудов: делает их более эластичными и менее подверженными повреждениям.
  • Нормализовать давление: помогает регулировать артериальное давление, снижая нагрузку на сосуды.

Важно

  • Перед применением чеснока в качестве профилактического средства необходимо проконсультироваться с врачом, так как он имеет противопоказания.
  • Употребление чеснока в рамках сбалансированного питания и здорового образа жизни принесет максимальную пользу для здоровья сосудов и всего организма.
Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: чеснок здоровье
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