В выходные наношу на шины автомобиля дешевое пиво: изумительный эффект на дорогах — другие водители обзавидуются

12:43, 11 май 2024

Каждый автолюбитель, чей автомобиль является не просто средством передвижения, а предметом гордости, стремится к тому, чтобы его «ласточка» всегда была в идеальном состоянии. И речь идет не только о безупречной чистоте салона, но и о безукоризненном внешнем виде.

Сегодня мы поделимся с вами необычным, но действенным лайфхаком, который поможет вашим колесам засиять матовым черным блеском и надолго сохранить чистоту. Вам понадобится всего лишь... пиво! Да, именно пиво!

Приобретите бутылку самого недорогого пива. Одной бутылки будет достаточно для обработки всех четырех колес.

Возьмите тряпку и обильно смочите ее пивом.

Тщательно протрите внешнюю сторону каждого колеса. Не экономьте на «напитке» — резина должна быть полностью пропитана.

Дайте пиву высохнуть. На колесах образуется матовая пленка, которая придаст резине эффект «нового» состояния.

Помимо эстетического эффекта, обработка пивом обладает и практичным преимуществом: грязь будет меньше приставать к колесам, а значит, они дольше сохранят чистоту.

Важно: перед применением данного лайфхака рекомендуется протестировать его на небольшом участке колеса, чтобы убедиться, что пиво не вызывает нежелательных реакций.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru