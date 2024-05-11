Даже не думайте смешивать эти удобрения: результат будет плачевным – тотальная несовместимость

17:54, 11 май 2024

Не секрет, что щедрый урожай — это результат не только заботы и труда, но и грамотного подхода к подкормке растений. К сожалению, не все дачники знают о тонкостях сочетания удобрений, а ведь от этого напрямую зависит здоровье и плодоношение садовых культур.

Совместимость — залог успеха

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова приоткрывает завесу над тайнами совместимости удобрений и делится советами, как добиться пышного цветения и богатого урожая, не навредив при этом своим зеленым питомцам.

Оказывается, не все удобрения одинаково «дружат» друг с другом. Неграмотное смешивание различных подкормок может не только не принести пользы, но и обернуться настоящей катастрофой для вашего сада.

Суперфосфат : не стоит торопиться с его внесением после раскисления почвы. Щелочная среда нейтрализует действие фосфора, делая его недоступным для растений.

: не стоит торопиться с его внесением после раскисления почвы. Щелочная среда нейтрализует действие фосфора, делая его недоступным для растений. Азотные и фосфорные удобрения: категорически запрещено их «сводить» с известью, золой или навозом. Такой союз чреват непредсказуемыми химическими реакциями, способными погубить ваши посадки.

Сочетание удобрений — наука, но не алхимия

Не стоит пугаться сложностей. Сочетание удобрений — это не алхимия, а вполне доступная наука. Изучив основы совместимости, вы сможете легко подобрать оптимальный комплекс подкормок для каждого вида растений, будь то пышные розы, ароматные клубники или могучие яблони.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru