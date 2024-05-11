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Мой сосед-дачник умудряется хранить чеснок свежим: он раскрыл секрет - корнеплод абсолютно не портится и не прорастает

Мой сосед-дачник умудряется хранить чеснок свежим: он раскрыл секрет - корнеплод абсолютно не портится и не прорастает

23:44, 11 май 2024

В начале осени многие садоводы-огородники сталкиваются с извечной проблемой — как грамотно заготовить урожай чеснока, чтобы ароматные головки оставались упругими, сочными и не теряли свой неповторимый вкус на протяжении долгих месяцев хранения. Решение, оказывается, лежит на поверхности, и об этом простом, но эффективном способе знали наши предки.

Анна Ковалёва, автор популярного канала «Хозяйка уюта», поделилась бесценным советом, который когда-то услышала от своего соседа-дачника. Оказалось, что этот опытный огородник годами хранит чеснок, и к весне овощ остается таким же свежим и душистым, как в момент сбора урожая.

Секрет кроется в правильной подготовке чесночных головок к длительному хранению. После того, как культура выкопана, ее необходимо подсушить в течение нескольких дней под навесом, разложив тонким слоем на бумаге или ткани. Затем аккуратно обрезать корни ножницами, а оставшиеся корешки слегка опалить над огнем конфорки.

Следующий важный шаг — герметично запечатать все срезы на головках чеснока, чтобы предотвратить потерю влаги и прорастание новых ростков. Для этой цели идеально подойдет обычный воск от свечи. Его нужно растопить на огне и аккуратно залить расплавленным воском места срезов на каждой головке.

После этой несложной обработки заготовленный чеснок рекомендуется разместить в бумажных пакетах или картонных коробках и убрать на хранение в темное прохладное место с хорошей вентиляцией.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы чеснок
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