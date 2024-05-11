Отвариваю свёклу, измельчаю и получаю отличную закуску: так намазку из овоща ещё никто не готовил — совершенный вкус
23:54, 11 май 2024
Свёкла – это не только борщи, винегреты и салаты. Из этого неприметного корнеплода можно приготовить вкуснейшую намазку, которая станет настоящим хитом вашего стола. Она настолько вкусная, что не нуждается в дополнении в виде хлеба.
Ингредиенты:
- 4 свёклы;
- 3 плавленых сырка;
- 1 яблоко;
- 50 г грецких орехов;
- майонез по вкусу;
- 1 пучок зелени.
Приготовление:
- Свёклу отварить до готовности, остудить и очистить.
- Свёклу, грецкие орехи и плавленые сырки поместить в блендер и измельчить до однородной массы.
- Яблоко натереть на крупной тёрке.
Зелень мелко порубить.
- Смешать все ингредиенты, заправить майонезом по вкусу. При необходимости посолить.
- Дать намазке охладиться в холодильнике в течение 30 минут.
Подача:
Подавать намазку можно с тёмным хлебом, крекерами, свежими овощами.
Советы:
- Для более насыщенного цвета свеклу можно запечь в духовке.
- Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи, например, миндаль или кешью.
- Для пикантности можно добавить в намазку чеснок или тертый имбирь.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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