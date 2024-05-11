Отвариваю свёклу, измельчаю и получаю отличную закуску: так намазку из овоща ещё никто не готовил — совершенный вкус

23:54, 11 май 2024

Свёкла – это не только борщи, винегреты и салаты. Из этого неприметного корнеплода можно приготовить вкуснейшую намазку, которая станет настоящим хитом вашего стола. Она настолько вкусная, что не нуждается в дополнении в виде хлеба.

Ингредиенты:

4 свёклы;

3 плавленых сырка;

1 яблоко;

50 г грецких орехов;

майонез по вкусу;

1 пучок зелени.

Свёклу отварить до готовности, остудить и очистить. Свёклу, грецкие орехи и плавленые сырки поместить в блендер и измельчить до однородной массы. Яблоко натереть на крупной тёрке.

Зелень мелко порубить. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом по вкусу. При необходимости посолить. Дать намазке охладиться в холодильнике в течение 30 минут.

Подача:

Подавать намазку можно с тёмным хлебом, крекерами, свежими овощами.

Советы:

Для более насыщенного цвета свеклу можно запечь в духовке.

Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи, например, миндаль или кешью.

Для пикантности можно добавить в намазку чеснок или тертый имбирь.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru