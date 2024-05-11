Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Отвариваю свёклу, измельчаю и получаю отличную закуску: так намазку из овоща ещё никто не готовил — совершенный вкус

Отвариваю свёклу, измельчаю и получаю отличную закуску: так намазку из овоща ещё никто не готовил — совершенный вкус

23:54, 11 май 2024

Свёкла – это не только борщи, винегреты и салаты. Из этого неприметного корнеплода можно приготовить вкуснейшую намазку, которая станет настоящим хитом вашего стола. Она настолько вкусная, что не нуждается в дополнении в виде хлеба.

Ингредиенты:

  • 4 свёклы;
  • 3 плавленых сырка;
  • 1 яблоко;
  • 50 г грецких орехов;
  • майонез по вкусу;
  • 1 пучок зелени.

Приготовление:
  1. Свёклу отварить до готовности, остудить и очистить.
  2. Свёклу, грецкие орехи и плавленые сырки поместить в блендер и измельчить до однородной массы.
  3. Яблоко натереть на крупной тёрке.
    Зелень мелко порубить.
  4. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом по вкусу. При необходимости посолить.
  5. Дать намазке охладиться в холодильнике в течение 30 минут.

Подача:

Подавать намазку можно с тёмным хлебом, крекерами, свежими овощами.

Советы:

  • Для более насыщенного цвета свеклу можно запечь в духовке.
  • Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи, например, миндаль или кешью.
  • Для пикантности можно добавить в намазку чеснок или тертый имбирь.
Забытое в морозилке сало превратится в деликатесную намазку: удивительный рецепт, который захочется повторить снова и снова

Читайте также:

Забытое в морозилке сало превратится в деликатесную намазку: удивительный рецепт, который захочется повторить снова и снова
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: намазка рецепты свекла
Читайте также

Забытое в морозилке сало превратится в деликатесную намазку: удивительный рецепт, который захочется повторить снова и снова
Это интересно
Забытое в морозилке сало превратится в деликатесную намазку: удивительный рецепт, который захочется повторить снова и снова
Измельчаем селёдку с этими продуктами и получаем обалденный паштет
Это интересно
Измельчаем селёдку с этими продуктами и получаем обалденный паштет
Превратите скромную банку шпрот в изысканную рыбную намазку: всего несколько ингредиентов для идеального вкуса
Это интересно
Превратите скромную банку шпрот в изысканную рыбную намазку: всего несколько ингредиентов для идеального вкуса
Легкий и вкусный салатик за копейки: ингредиенты всегда найдутся в холодильнике
Это интересно
Легкий и вкусный салатик за копейки: ингредиенты всегда найдутся в холодильнике


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok