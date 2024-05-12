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Срываю нижние листья помидоров и в течение 5 минут растираю их в руках: будете удивлены, зачем так делаю — на редкость действенное средство

Срываю нижние листья помидоров и в течение 5 минут растираю их в руках: будете удивлены, зачем так делаю — на редкость действенное средство

00:05, 12 май 2024

Сезон садовых работ в разгаре, а значит, руки постоянно пачкаются землей, травой и другими загрязнениями. Обычное мыло не всегда справляется с такой задачей, да и агрессивные химические средства не хочется использовать.

Но есть простой и доступный способ привести руки в порядок - с помощью томатной ботвы!

Не торопитесь выбрасывать нижние листья помидоров, которые обычно удаляют из-за близости к земле. Эти невзрачные листья таят в себе неожиданную силу.

Секрет прост: сорвите один такой лист, помните его в ладонях 5-7 минут, чтобы он пустил сок. Этим соком натрите руки.

Не удивляйтесь, если уже через несколько секунд вы заметите, как грязь буквально растворяется. Томатный сок обладает природными очищающими свойствами, легко справляясь даже с застарелыми загрязнениями.

Важно: не трите лицо и не чешите глаза руками, смоченными в соке. Он может быть ядовитым.

После очистки тщательно вымойте руки с мылом, чтобы удалить остатки сока.

Результат вас приятно удивит: кожа станет чистой, свежей и без раздражения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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