Экстренная реанимация замерзших огурцов в два счета: оживить рассаду после возвратных заморозков получится только так — секрет опытных дачников

00:24, 12 май 2024

В начале весны многие садоводы поспешили высадить рассаду огурцов в надежде на ранний урожай. Однако в этом году природа преподнесла неприятный сюрприз – внезапные заморозки, опустошившие теплицы во многих регионах страны. Замёрзшие ростки вызвали отчаяние у огородников, но опытные садоводы знают – ситуацию ещё можно исправить.

Если рассада огурцов частично подмёрзла, необходимо немедленно приступить к её реанимации. Первым делом растения следует полить холодной водой – это предотвратит дальнейшее повреждение клеток в листьях и стеблях. Затем нужно укрепить иммунитет культуры, опрыскав её специальными препаратами строго по инструкции.

Отличным природным средством для восстановления подмёрзших огурцов является борная кислота.

- Бор напрямую влияет на количество хлорофилла, от которого зависит поступление энергии в растение, - поясняет опытный садовод Виктория Радзевская. - Кроме того, он помогает лучшему усвоению калия, благодаря чему огурцы активнее наращивают корневую систему и наземную часть.

Если в ближайшие дни ожидаются новые заморозки, рассаду необходимо укрыть специальным материалом или обогреть теплицу. Соблюдая эти несложные меры, можно спасти урожай, несмотря на капризы погоды. Ведь настоящий садовод никогда не сдаётся!

Автор: Алия Карачурина