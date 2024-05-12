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Не торопитесь выдёргивать из земли замёрзшие помидоры: эта манипуляция спасет ваши растения — урожаю быть

Не торопитесь выдёргивать из земли замёрзшие помидоры: эта манипуляция спасет ваши растения — урожаю быть

00:32, 12 май 2024

В первой половине мая погода преподнесла неприятный сюрприз садоводам средней полосы России. Внезапные заморозки застигли многих огородников врасплох, нанеся ущерб помидорным посадкам. Однако опытные огородники не падают духом и мобилизуют все силы для спасения томатной армии.

Как рассказывает известная садовод-блогер Виктория Радзевская, не стоит торопиться хоронить замерзшие помидорные кусты. Эти неприхотливые культуры обладают удивительной жизнестойкостью и способностью к регенерации. Даже если верхушки стеблей пострадали от холода, растения сумеют восстановиться после правильной обрезки.

Радзевская рекомендует вооружиться острым ножом и безжалостно срезать повреждённые участки стеблей.
- Если замёрзло 5-10 сантиметров верхушки, срежьте эту часть. Если почти весь стебель оказался подмороженным, срезайте его до живой древесины, - советует опытный огородник. - Даже в том случае, если надземная часть растения практически полностью повреждена, не спешите его выбрасывать. Оставьте небольшой пенёк - он даст новые побеги.

После радикальной обрезки помидоры буквально обретут второе дыхание. Из оставшихся живых частей стеблей в ближайшие недели активно потянутся новые здоровые побеги. Из них можно будет сформировать совершенно новые кусты, способные в дальнейшем порадовать хозяев богатым урожаем сочных плодов.

Так что погодные катаклизмы - ещё не повод отчаиваться огородникам. Грамотные действия и терпение помогут спасти большую часть помидорных посадок от разрушительных последствий заморозков. Сражение за урожай продолжается!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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