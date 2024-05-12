Так вот для чего хитрые дачники замораживают очистки от картошки: сложно в это поверить, но эффект заставит петь от радости
11:29, 12 май 2024
Опытные огородники знают, что щедрый урожай можно вырастить не только с помощью покупных удобрений. Дары природы и органические отходы из кухни могут стать отличной подкормкой для ваших грядок. Сегодня мы поделимся секретом, как использовать картофельные очистки для повышения плодородия почвы.
Секрет 1: Для тех, кто живет на даче
Самый простой способ утилизировать картофельные очистки и одновременно удобрить почву — это закопать их прямо на грядке. Разложите шкурки между растениями, слегка присыпьте землей и оставьте перегнивать. Со временем они разложатся, насыщая почву ценными микроэлементами.
Секрет 2: Для городских дачников
Если вы живете в городе и бываете на даче только по выходным, не стоит расстраиваться! Картофельные очистки можно заморозить. Измельчите их, чтобы они занимали меньше места, сложите в пакет и отправьте в морозильную камеру.
За время пути до дачи очистки разморозятся, и вы сможете сразу же использовать их для удобрения.
Как использовать замороженные очистки?
Вариантов несколько:
- Закопать в междурядьях. Разложите размороженные очистки между растениями и присыпьте землей.
- Приготовить настой. Залейте очистки горячей водой, дайте настояться несколько часов, процедите и используйте полученный настой для полива.
- Добавить в компостную кучу. Картофельные очистки — отличный источник питательных веществ для компоста.
Преимущества использования картофельных очисток в качестве удобрения:
- Доступность. Очистки картофеля — это бесплатный и источник удобрений.
- Экологичность. Использование органических отходов вместо покупных химических удобрений не только экономит деньги, но и благотворно влияет на окружающую среду.
- Эффективность. Картофельные очистки богаты калием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для роста растений.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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