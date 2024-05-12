Так вот для чего хитрые дачники замораживают очистки от картошки: сложно в это поверить, но эффект заставит петь от радости

11:29, 12 май 2024

Опытные огородники знают, что щедрый урожай можно вырастить не только с помощью покупных удобрений. Дары природы и органические отходы из кухни могут стать отличной подкормкой для ваших грядок. Сегодня мы поделимся секретом, как использовать картофельные очистки для повышения плодородия почвы.

Секрет 1: Для тех, кто живет на даче

Самый простой способ утилизировать картофельные очистки и одновременно удобрить почву — это закопать их прямо на грядке. Разложите шкурки между растениями, слегка присыпьте землей и оставьте перегнивать. Со временем они разложатся, насыщая почву ценными микроэлементами.

Секрет 2: Для городских дачников

Если вы живете в городе и бываете на даче только по выходным, не стоит расстраиваться! Картофельные очистки можно заморозить. Измельчите их, чтобы они занимали меньше места, сложите в пакет и отправьте в морозильную камеру.

За время пути до дачи очистки разморозятся, и вы сможете сразу же использовать их для удобрения.

Как использовать замороженные очистки?

Вариантов несколько:

Закопать в междурядьях . Разложите размороженные очистки между растениями и присыпьте землей.

. Разложите размороженные очистки между растениями и присыпьте землей. Приготовить настой . Залейте очистки горячей водой, дайте настояться несколько часов, процедите и используйте полученный настой для полива.

. Залейте очистки горячей водой, дайте настояться несколько часов, процедите и используйте полученный настой для полива. Добавить в компостную кучу. Картофельные очистки — отличный источник питательных веществ для компоста.

Преимущества использования картофельных очисток в качестве удобрения:

Доступность . Очистки картофеля — это бесплатный и источник удобрений.

. Очистки картофеля — это бесплатный и источник удобрений. Экологичность . Использование органических отходов вместо покупных химических удобрений не только экономит деньги, но и благотворно влияет на окружающую среду.

. Использование органических отходов вместо покупных химических удобрений не только экономит деньги, но и благотворно влияет на окружающую среду. Эффективность. Картофельные очистки богаты калием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для роста растений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru