Посыпаю этой «мукой» кусты малины: отличная подкормка из отходов, ягоды будете собирать ведрами

11:35, 12 май 2024

На дачных участках нередко можно увидеть удивительные решения по вторичному использованию отходов. Находчивые садоводы научились превращать кулинарные отбросы в ценные органические подкормки для своих насаждений. Одним из таких нетривиальных способов является использование сухой картофельной муки для подкормки малиновых кустов.

Весной, когда малина готовится к периоду активного роста и цветения, кусты особенно нуждаются в питательных веществах для наращивания зеленой массы и будущего плодоношения. По словам агронома Ксении Давыдовой, простая процедура с использованием картофельных очистков поможет обеспечить малину необходимыми элементами.

Для создания картофельной муки сначала необходимо тщательно промыть очистки и полностью высушить их при низкой температуре в духовке. Главное - не допустить поджаривания или пересушки отходов. Когда очистки станут хрустящими, их следует измельчить в блендере до состояния мелкой пыли.

Полученную муку равномерно рассыпают по поверхности почвы вокруг корневой системы малиновых кустов. Картофельная пыль, богатая витаминами, минералами и клетчаткой, станет прекрасным натуральным удобрением, способствующим росту и укреплению растений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru