Ежегодно весной жгу на огороде сосновые шишки: опытные дачники делают так же — рассказываю для чего все это нужно
11:49, 12 май 2024
В погоне за экологически чистым урожаем дачники все чаще отказываются от «химии», ища щадящие альтернативы. Один из таких методов, простой и доступный, предлагает опытный огородник, автор Дзен-канала «Жизнь земли».
Его секретное оружие в борьбе с фитофторой — обычные сосновые шишки.
Фитофтора — коварный враг
Фитофтора — грибковое заболевание, омрачающее жизнь многих огородников. Она поражает различные культуры, от томатов и картофеля до огурцов и винограда, оставляя после себя бурые пятна, гниль и потерянный урожай.
Серные шашки: эффективно, но не безопасно
Традиционным способом борьбы с фитофторой является окуривание теплицы серными шашками.
Этот метод, хоть и действенный, имеет ряд недостатков:
- Сернистый газ токсичен и может нанести вред не только вредителям, но и людям, а также домашним животным.
- Окуривание нельзя проводить в присутствии растений, поэтому его приходится делать заблаговременно, что не всегда удобно.
- Серные шашки оставляют после себя едкий запах, который сложно выветрить.
Сосновые шишки: натуральная дезинфекция.
Сосновые шишки — вот простой и безопасный ответ фитофторе.
Как использовать шишки для защиты теплицы:
- Подготовка: Тщательно помойте теплицу, удаляя остатки растений и мусор.
- Дымовая шашка из шишек: Насыпьте шишки в консервные банки.
- Зажгите шишки: Зажгите шишки в банках и закройте все двери и окна теплицы.
- Дезинфекция: Эфирные масла, выделяемые при тлении шишек, заполнят всё пространство теплицы, обеззараживая его.
- Проветривание: Через 20-30 минут откройте теплицу для проветривания.
Преимущества метода:
- Экологичность: Шишки — натуральный продукт, не оставляющий после себя вредных веществ.
- Безопасность: Дым от шишек не токсичен и не представляет опасности для людей и животных.
- Доступность: Шишки — легкодоступный материал, который можно найти в лесу или купить.
- Простота: Использование шишек не требует специальных навыков или оборудования.
- Эффективность: Эфирные масла шишек обладают фунгицидными свойствами, подавляя развитие фитофторы.
Важно: Не используйте для окуривания мокрые шишки, так как это может привести к образованию густого дыма, затрудняющего дыхание.
Читайте также:Гениальная идея для сада и огорода прямиком из леса: шишки делают то, о чем вы даже не догадывались