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Ежегодно весной жгу на огороде сосновые шишки: опытные дачники делают так же — рассказываю для чего все это нужно

Ежегодно весной жгу на огороде сосновые шишки: опытные дачники делают так же — рассказываю для чего все это нужно

11:49, 12 май 2024

В погоне за экологически чистым урожаем дачники все чаще отказываются от «химии», ища щадящие альтернативы. Один из таких методов, простой и доступный, предлагает опытный огородник, автор Дзен-канала «Жизнь земли».

Его секретное оружие в борьбе с фитофторой — обычные сосновые шишки.

Фитофтора — коварный враг

Фитофтора — грибковое заболевание, омрачающее жизнь многих огородников. Она поражает различные культуры, от томатов и картофеля до огурцов и винограда, оставляя после себя бурые пятна, гниль и потерянный урожай.

Серные шашки: эффективно, но не безопасно

Традиционным способом борьбы с фитофторой является окуривание теплицы серными шашками.

Этот метод, хоть и действенный, имеет ряд недостатков:

  • Сернистый газ токсичен и может нанести вред не только вредителям, но и людям, а также домашним животным.
  • Окуривание нельзя проводить в присутствии растений, поэтому его приходится делать заблаговременно, что не всегда удобно.
  • Серные шашки оставляют после себя едкий запах, который сложно выветрить.

Сосновые шишки: натуральная дезинфекция.

Сосновые шишки — вот простой и безопасный ответ фитофторе.

Как использовать шишки для защиты теплицы:

  1. Подготовка: Тщательно помойте теплицу, удаляя остатки растений и мусор.
  2. Дымовая шашка из шишек: Насыпьте шишки в консервные банки.
  3. Зажгите шишки: Зажгите шишки в банках и закройте все двери и окна теплицы.
  4. Дезинфекция: Эфирные масла, выделяемые при тлении шишек, заполнят всё пространство теплицы, обеззараживая его.
  5. Проветривание: Через 20-30 минут откройте теплицу для проветривания.

Преимущества метода:

  • Экологичность: Шишки — натуральный продукт, не оставляющий после себя вредных веществ.
  • Безопасность: Дым от шишек не токсичен и не представляет опасности для людей и животных.
  • Доступность: Шишки — легкодоступный материал, который можно найти в лесу или купить.
  • Простота: Использование шишек не требует специальных навыков или оборудования.
  • Эффективность: Эфирные масла шишек обладают фунгицидными свойствами, подавляя развитие фитофторы.

Важно: Не используйте для окуривания мокрые шишки, так как это может привести к образованию густого дыма, затрудняющего дыхание.

Гениальная идея для сада и огорода прямиком из леса: шишки делают то, о чем вы даже не догадывались

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Гениальная идея для сада и огорода прямиком из леса: шишки делают то, о чем вы даже не догадывались
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы шишки
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