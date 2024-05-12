Сосед-агроном закапывает в саду кирпичи: вначале мы считали его чудаком, теперь испытываем зависть — результат очевиден

12:02, 12 май 2024

Посадка молодого деревца – процесс деликатный и требующий грамотного подхода. Неопытные дачники частенько совершают одну распространенную ошибку: несмотря на кажущееся следование всем правилам, саженец со временем оседает, и его шейка оказывается глубоко в земле. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: как аккуратно приподнять растение, не навредив ему?

Опытные садоводы-любители, впитавшие народную мудрость предыдущих поколений, прибегают к хитрому, но действенному способу. Они закладывают на дно посадочной ямы обычный строительный кирпич. Этот нехитрый прием служит своеобразной опорой, не позволяющей саженцу провалиться.

Помимо того, со временем кирпич разрушается естественным образом, образуя тем самым отличный дренажный слой для подросшего дерева. Благодаря этому слою влага будет беспрепятственно отводиться, снабжая корневую систему необходимым количеством кислорода.

Разумеется, залогом здорового роста молодого растения является не только дренаж, но и качественный питательный грунт. Поэтому наряду с кирпичом в посадочную яму следует заложить компост и комплексные удобрения, обеспечивая саженцу благодатную среду для формирования крепкой корневой системы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru