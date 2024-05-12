Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Сосед-агроном закапывает в саду кирпичи: вначале мы считали его чудаком, теперь испытываем зависть — результат очевиден

Сосед-агроном закапывает в саду кирпичи: вначале мы считали его чудаком, теперь испытываем зависть — результат очевиден

12:02, 12 май 2024

Посадка молодого деревца – процесс деликатный и требующий грамотного подхода. Неопытные дачники частенько совершают одну распространенную ошибку: несмотря на кажущееся следование всем правилам, саженец со временем оседает, и его шейка оказывается глубоко в земле. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: как аккуратно приподнять растение, не навредив ему?

Опытные садоводы-любители, впитавшие народную мудрость предыдущих поколений, прибегают к хитрому, но действенному способу. Они закладывают на дно посадочной ямы обычный строительный кирпич. Этот нехитрый прием служит своеобразной опорой, не позволяющей саженцу провалиться.

Помимо того, со временем кирпич разрушается естественным образом, образуя тем самым отличный дренажный слой для подросшего дерева. Благодаря этому слою влага будет беспрепятственно отводиться, снабжая корневую систему необходимым количеством кислорода.

Разумеется, залогом здорового роста молодого растения является не только дренаж, но и качественный питательный грунт. Поэтому наряду с кирпичом в посадочную яму следует заложить компост и комплексные удобрения, обеспечивая саженцу благодатную среду для формирования крепкой корневой системы.

Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова

Читайте также:

Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
Читайте также

Для чего опытные дачники трясут яблоню: эта процедура может вас удивить
Это интересно
Для чего опытные дачники трясут яблоню: эта процедура может вас удивить
Старинный прием огородников из СССР: закопайте булыжник возле яблони - и будете поражены результатом
Это интересно
Старинный прием огородников из СССР: закопайте булыжник возле яблони - и будете поражены результатом
Простой лайфхак садоводов: как с помощью кирпичей избавиться от прожорливых слизней и спасти урожай
Это интересно
Простой лайфхак садоводов: как с помощью кирпичей избавиться от прожорливых слизней и спасти урожай
Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова
Это интересно
Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok