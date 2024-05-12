Кустики клубники мощные, ягод – навалом: в мае поливаю этой «зеленой бродилкой» - готовлю буквально из мусора

12:10, 12 май 2024

Каждый садовод мечтает о богатом урожае клубники, но не всегда знает, чем подкормить капризную ягоду. Сегодня мы поделимся простым и доступным рецептом «зеленой бродилки», настоящего эликсира для ваших клубничных кустов.

Секретный ингредиент — под ногами!

Не торопитесь выбрасывать скошенную траву или ботву с грядок. Эти зеленые «сокровища» станут основой для чудо-удобрения. Вам понадобится ведро любой зелени: скошенной травы, сорняков, ботвы — подойдет все, что растет в саду.

Готовим волшебную «бродилку»

Заполните ведро зеленью доверху. Залейте траву водой, чтобы она полностью была покрыта. Накройте ведро пленкой, создав парниковый эффект. Оставьте емкость в теплом месте на 3-4 дня.

Клубника скажет «спасибо»!

Готовность «зеленой бродилки» вы узнаете по характерному запаху брожения и пене на поверхности.

Полученное удобрение можно использовать для полива клубничных кустов в любой период. Особенно эффективным оно будет в мае, когда закладывается основа будущего урожая.

Использовать «зеленую бродилку» можно двумя способами:

В чистом виде : просто разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10 и полейте клубничные кустики.

: просто разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10 и полейте клубничные кустики. С процеживанием: процедите удобрение, чтобы отделить органические остатки, и используйте полученную жидкость для полива.

Не бойтесь экспериментировать

Добавляйте в «зеленую бродилку» другие полезные компоненты: например, горсть крапивы или одуванчиков усилит питательные свойства удобрения.

Помните, что «зеленая бродилка» — это не только бесплатный, но и экологичный способ подкормить клубнику.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru