Кустики клубники мощные, ягод – навалом: в мае поливаю этой «зеленой бродилкой» - готовлю буквально из мусора
12:10, 12 май 2024
Каждый садовод мечтает о богатом урожае клубники, но не всегда знает, чем подкормить капризную ягоду. Сегодня мы поделимся простым и доступным рецептом «зеленой бродилки», настоящего эликсира для ваших клубничных кустов.
Секретный ингредиент — под ногами!
Не торопитесь выбрасывать скошенную траву или ботву с грядок. Эти зеленые «сокровища» станут основой для чудо-удобрения. Вам понадобится ведро любой зелени: скошенной травы, сорняков, ботвы — подойдет все, что растет в саду.
Готовим волшебную «бродилку»
- Заполните ведро зеленью доверху.
- Залейте траву водой, чтобы она полностью была покрыта.
- Накройте ведро пленкой, создав парниковый эффект.
- Оставьте емкость в теплом месте на 3-4 дня.
Готовность «зеленой бродилки» вы узнаете по характерному запаху брожения и пене на поверхности.
Клубника скажет «спасибо»!
Полученное удобрение можно использовать для полива клубничных кустов в любой период. Особенно эффективным оно будет в мае, когда закладывается основа будущего урожая.
Использовать «зеленую бродилку» можно двумя способами:
- В чистом виде: просто разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10 и полейте клубничные кустики.
- С процеживанием: процедите удобрение, чтобы отделить органические остатки, и используйте полученную жидкость для полива.
Не бойтесь экспериментировать
Добавляйте в «зеленую бродилку» другие полезные компоненты: например, горсть крапивы или одуванчиков усилит питательные свойства удобрения.
Помните, что «зеленая бродилка» — это не только бесплатный, но и экологичный способ подкормить клубнику.
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