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Знакомый дачник закупается весной бахилами: мы вначале удивлялись, теперь тоже запасаемся —эффект поразительный

Знакомый дачник закупается весной бахилами: мы вначале удивлялись, теперь тоже запасаемся —эффект поразительный

12:20, 12 май 2024

На первый взгляд бахилы - обычный одноразовый предмет для использования в медицинских и прочих учреждениях. Однако находчивые дачники открыли для себя новые способы их использования на садовом участке. Эти нетривиальные решения не только помогают в повседневных делах, но и способствуют росту растений.

В первую очередь, упругая резинка и воздухопроницаемый материал бахил позволяют создать своеобразную мини-теплицу для рассады. Натянутые на лотки или ящики с посеянными семенами, они образуют тепличный эффект, обеспечивая молодые всходы дополнительным кислородом и защитой от вредителей. Это экономичная и доступная альтернатива пленке или пакетам, которые хуже удерживают тепло и менее функциональны.

Кроме того, опытные садоводы нашли бахилам еще два применения. Натянутые на ведра с собранным урожаем, они не позволяют дождю или насекомым испортить плоды огородных трудов. А надетые на мусорное ведро без крышки, бахилы предотвращают распространение неприятных запахов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы бахилы лайфхаки
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