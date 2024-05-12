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Разжижающие больше не нужны: врач Мясников назвал лучший напиток, который поможет при тромбозе — здоровье за «копейки»

Разжижающие больше не нужны: врач Мясников назвал лучший напиток, который поможет при тромбозе — здоровье за «копейки»

12:32, 12 май 2024

В современном мире, где стресс и неправильный образ жизни стали нормой, все больше людей сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Одной из наиболее опасных угроз является тромбоз, который может привести к инфаркту, инсульту или другим серьезным осложнениям.

Известный российский врач Александр Мясников бьет тревогу: сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят миллионы жизней, и тромбоз играет в этом печальную роль.

«Важно не только знать о проблеме, но и уметь ее предотвратить», — подчеркивает доктор Мясников.

Он рекомендует всем людям, особенно после 40 лет, проходить ежегодное обследование у кардиолога для контроля состояния сосудов.

Помимо этого, врач делает акцент на важности правильного питания. Оказывается, некоторые продукты и напитки могут стать настоящими союзниками в борьбе с тромбами.

Одним из таких спасителей является липовый чай. Этот ароматный напиток, известный своими целебными свойствами, не только обладает вкусом, но и дарит здоровье.

«Липовый чай — это не просто вкусный напиток, но и настоящий эликсир для здоровья сосудов», — утверждает доктор Мясников.

Он объясняет, что липа богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, повреждающими сосуды.

Помимо этого, липовый чай обладает целым рядом других полезных свойств: нормализует кровяное давление, снижает риск развития ишемии сердца и инфаркта миокарда, а также успокаивает пищеварительную систему.

Важно отметить, что данная статья носит информационный характер. Не стоит полагаться на нее как на руководство к действию. При первых признаках проблем с сосудами необходимо обязательно обратиться к врачу.

Спасают от тромбов: 5 продуктов, которые разжижают кровь и укрепляют сосуды

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Автор: Алия Карачурина
Теги: мясников тромбы
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