Разжижающие больше не нужны: врач Мясников назвал лучший напиток, который поможет при тромбозе — здоровье за «копейки»
12:32, 12 май 2024
В современном мире, где стресс и неправильный образ жизни стали нормой, все больше людей сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Одной из наиболее опасных угроз является тромбоз, который может привести к инфаркту, инсульту или другим серьезным осложнениям.
Известный российский врач Александр Мясников бьет тревогу: сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят миллионы жизней, и тромбоз играет в этом печальную роль.
Он рекомендует всем людям, особенно после 40 лет, проходить ежегодное обследование у кардиолога для контроля состояния сосудов.
Помимо этого, врач делает акцент на важности правильного питания. Оказывается, некоторые продукты и напитки могут стать настоящими союзниками в борьбе с тромбами.
Одним из таких спасителей является липовый чай. Этот ароматный напиток, известный своими целебными свойствами, не только обладает вкусом, но и дарит здоровье.
Он объясняет, что липа богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, повреждающими сосуды.
Помимо этого, липовый чай обладает целым рядом других полезных свойств: нормализует кровяное давление, снижает риск развития ишемии сердца и инфаркта миокарда, а также успокаивает пищеварительную систему.
Важно отметить, что данная статья носит информационный характер. Не стоит полагаться на нее как на руководство к действию. При первых признаках проблем с сосудами необходимо обязательно обратиться к врачу.