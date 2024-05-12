Размерам цветов удивятся даже опытные цветоводы: пионам в мае нужна только эта подкормка – лучше удобрения не сыскать

12:40, 12 май 2024

В начале сезона, когда пионы пробуждаются от зимнего сна, они нуждаются в дополнительном питании для активного роста и развития. Именно в это время важно обеспечить их необходимыми элементами, чтобы заложить прочный фундамент для будущего пышного цветения.

Согласно опытному садоводу Виктории Радзевской, для первой весенней подкормки пионов следует использовать удобрения, богатые азотом. Этот жизненно важный элемент стимулирует наращивание зеленой массы, что, в свою очередь, способствует формированию крупных и ярких бутонов.

Одним из доступных и эффективных вариантов является использование коровяка. Для приготовления питательного раствора достаточно добавить литр этого удобрения в ведро с водой и оставить его настаиваться в течение суток. Затем полученный настой разбавляется водой в равных пропорциях, и готовый раствор используется для полива пионов.

Если же коровяк отсутствует, можно воспользоваться мочевиной, содержащей до 46% азота. Радзевская рекомендует разводить 40 граммов мочевины в ведре воды и поливать растения получившимся раствором утром или вечером.

Автор: Алия Карачурина