Срочно примите меры: сделайте это если у вас почернели сердцевины цветов клубники — хитрость для обильного урожая

12:48, 12 май 2024

Клубника, капризная королева сада, уже в мае радует садоводов первыми цветами. Но вместо долгожданных ягод на сердцевине цветков может появиться зловещая чернота. Не стоит отчаиваться! При грамотном подходе вы сможете спасти урожай.

Опытный садовод Виктория Радзевская в своем Дзен-канале делится секретами борьбы с этой напастью. Почерневшие цветы, увы, уже не дадут ягод. Главная причина их увядания — неблагоприятные погодные условия.

В некоторых регионах сейчас наблюдается похолодание, а возвратные заморозки губят даже самые стойкие сорта клубники. Чтобы защитить остальные цветы, укрывайте кусты при любом похолодании.

Затем удалите все цветы с почерневшей сердцевиной и опрыскайте клубнику раствором борной кислоты. Это простимулирует повторное цветение.

Если заморозков не было, а цветы все же почернели, виной тому, скорее всего, долгоносик. Этот вредитель портит не только листья, но и цветы клубники.

«Во время цветения химические обработки против долгоносика нежелательны», — советует Виктория Радзевская. «Вместо этого опрыскайте кусты раствором нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Или используйте другие народные средства».

Автор: Алия Карачурина