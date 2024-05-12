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Белокочанная капуста моментально приживётся: агроном назвала благоприятное время для высадки рассады в открытый грунт — растения не будут болеть

Белокочанная капуста моментально приживётся: агроном назвала благоприятное время для высадки рассады в открытый грунт — растения не будут болеть

12:55, 12 май 2024

Своевременная высадка рассады капусты играет критическую роль в обеспечении здорового роста и развития. Переросшие растения испытывают серьезный стресс при пересадке, что затрудняет их приживаемость и делает их более уязвимыми к различным заболеваниям. Поэтому важно не упустить оптимальное время и не задерживать этот процесс.

Садоводы рекомендуют высаживать рассаду белокочанной капусты, когда дневная температура воздуха составляет от 15 до 18 градусов Цельсия, а ночная не опускается ниже 14 градусов. Кроме того, необходимо убедиться, что температура почвы на глубине около 10 сантиметров не менее 15 градусов. Эти условия обеспечивают благоприятную среду для приживания и дальнейшего роста молодых растений.

Однако не всегда погодные условия идеальны для высадки. В таких случаях опытные огородники советуют использовать защитные укрытия, такие как пленка или агроспан, чтобы защитить рассаду от холодных ночей. Это позволяет высаживать капусту несколько раньше, не дожидаясь полного потепления.

Виктория Радзевская, садовод из Псковской области, поделилась своим опытом:

«Я планирую высаживать рассаду капусты после 20 мая. В нашем регионе еще возможны заморозки, поэтому важно соблюдать осторожность и быть готовым к защите молодых растений от холода».
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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы капуста
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