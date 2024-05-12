Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Одна ложка этой подкормки запустит процесс бутонизации у любых цветов: оживут даже хронические «чахлики»

Одна ложка этой подкормки запустит процесс бутонизации у любых цветов: оживут даже хронические «чахлики»

22:15, 12 май 2024

Устали от вялых, тусклых комнатных цветов? Мечтаете о пышном цветении и буйной зелени? Не тратьте деньги на дорогие удобрения – секрет пышного роста кроется в обычном чае каркаде!

Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова делится простым рецептом универсальной подкормки, которая способна оживить даже самые чахлые растения. Это не просто удобрение – это настоящий эликсир жизненной силы, богатый аминокислотами, минералами и витаминами.

Для приготовления чудо-подкормки достаточно залить столовую ложку сухого каркаде литром кипятка и дать настояться четверть часа. Затем отфильтровать полученный концентрат и развести тремя литрами чистой отстоявшейся воды. Полученным раствором опрыскивать или поливать цветочные горшки каждые две недели - и результаты не заставят себя ждать! Ваши домашние зеленые питомцы будут благодарны буквально с первого применения.

Просто чудо какое-то, а не таблетка: измельчаю и поливаю все цветы в доме – бесконечная бутонизация

Читайте также:

Просто чудо какое-то, а не таблетка: измельчаю и поливаю все цветы в доме – бесконечная бутонизация
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: подкормка цветы
Читайте также

Выращиваем крепкую рассаду: секретная «бомба» для роста — витаминный заряд для ваших зеленых питомцев
Это интересно
Выращиваем крепкую рассаду: секретная «бомба» для роста — витаминный заряд для ваших зеленых питомцев
Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения
Это интересно
Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения
Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи
Это интересно
Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Это интересно
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok