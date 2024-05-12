Одна ложка этой подкормки запустит процесс бутонизации у любых цветов: оживут даже хронические «чахлики»
22:15, 12 май 2024
Устали от вялых, тусклых комнатных цветов? Мечтаете о пышном цветении и буйной зелени? Не тратьте деньги на дорогие удобрения – секрет пышного роста кроется в обычном чае каркаде!
Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова делится простым рецептом универсальной подкормки, которая способна оживить даже самые чахлые растения. Это не просто удобрение – это настоящий эликсир жизненной силы, богатый аминокислотами, минералами и витаминами.
Для приготовления чудо-подкормки достаточно залить столовую ложку сухого каркаде литром кипятка и дать настояться четверть часа. Затем отфильтровать полученный концентрат и развести тремя литрами чистой отстоявшейся воды. Полученным раствором опрыскивать или поливать цветочные горшки каждые две недели - и результаты не заставят себя ждать! Ваши домашние зеленые питомцы будут благодарны буквально с первого применения.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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