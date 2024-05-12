Обратите внимание на листья: у опытных дачников больше нет проблем с выращиванием помидоров — раскрыт секрет

22:25, 12 май 2024

Выращивание томатов – дело нелегкое, требующее внимания и заботы на каждом этапе. Особенно важно контролировать развитие рассады после высадки в грунт или теплицу. Малейшие отклонения в составе почвы могут привести к серьезным проблемам и поставить под угрозу весь будущий урожай. Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась советами, как распознать основные трудности и быстро исправить ситуацию.

Излишек азота – беда для томатов

Дефицит азота: тревожные сигналы

Присмотритесь к верхним листьям молодых растений. Если они скручиваются, становятся блестящими, плотными и хрупкими на ощупь, значит почва перенасыщена азотом. Этот важный элемент в избыточном количестве негативно влияет на развитие томатов. Чтобы нормализовать уровень азота, необходимо тщательно полить грядки, промывая избыточные соединения, а затем внести удвоенную дозу сульфата калия для восстановления баланса.

В противоположной ситуации, когда почва бедна азотными соединениями, растения также подают четкие признаки. Нижние листья начинают желтеть, а куст приобретает болезненный, чахлый вид. Для быстрого восстановления азотного баланса рекомендуется дважды полить грядку теплым раствором органо-минеральных подкормок, богатых азотистыми веществами. Также можно подсыпать в прикорневую зону любой органический материал с высоким содержанием азота.

Автор: Алия Карачурина