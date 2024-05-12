Даже в 90 сосуды будут без бляшек: эта сладкая ягода мгновенно снижает уровень «плохого» холестерина – летом этого продукта завались

22:33, 12 май 2024

Летние дни не только дарят нам долгожданное тепло, но и таят в себе опасность — обезвоживание и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К счастью, природа сама позаботилась о нашем здоровье, подарив нам арбуз — не только вкусное, но и чрезвычайно полезное лакомство.

Водный эликсир

Более 90% арбуза составляет вода. Это делает его идеальным помощником в борьбе с летней жаждой и обезвоживанием. Съедая всего 160 граммов арбуза, вы получаете более 120 мл живительной влаги, которая не только утоляет жажду, но и нормализует водный баланс в организме.

Удар по «плохому» холестерину

Летняя диета для здоровья сердца

Но польза арбуза не ограничивается утолением жажды. Эта сочная ягода содержит мощный антиоксидант — ликопин. Научные исследования показали, что ликопин способен не только снижать общий уровень холестерина, но и целенаправленно бороться с «плохим» холестерином (ЛПНП), тем самым уменьшая риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Диетолог Лиза Марли настоятельно рекомендует включать арбуз в свой летний рацион. Достаточно съедать небольшую порцию этой ягоды в день, чтобы оздоровиться и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Важно

Помните, что данная статья носит информационный характер. Перед внесением изменений в свой рацион питания необходимо проконсультироваться со специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru