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Настоящий кладезь полезных веществ: этот деликатес защитит от артрита и поможет при проблемах с щитовидкой – одобрено врачами

Настоящий кладезь полезных веществ: этот деликатес защитит от артрита и поможет при проблемах с щитовидкой – одобрено врачами

22:42, 12 май 2024

Несмотря на распространенное мнение о калорийности раков, на самом деле это одно из самых диетических мясных блюд. Эти речные обитатели содержат всего около 80 килокалорий на 100 граммов, при этом богаты ценным белком, составляющим до 20% их состава. Мясо раков практически не содержит жиров, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой или испытывает белковый дефицит.

Однако пользу раков нельзя свести лишь к их низкокалорийности. Эти маленькие создания являются настоящим кладезем полезных веществ. Они изобилуют омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина, уменьшают риск развития артрита и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, раки богаты магнием, способствующим нормализации артериального давления, и йодом, улучшающим работу мозга.

По словам Елены Соломатиной, благодаря комплексу витаминов и минералов, таких как селен, йод, калий и фосфор, регулярное употребление раков оказывает благотворное влияние на многие системы организма. Это укрепляет сердце, щитовидную железу, улучшает память, способствует здоровью костей, кожи и ногтей. Таким образом, эти маленькие речные обитатели могут стать отличным дополнением к сбалансированному рациону.

Тем не менее, эксперты напоминают, что при неправильном обращении раки могут стать источником пищевого отравления из-за возможного присутствия паразитов. Поэтому крайне важно приобретать этот продукт только у проверенных поставщиков, обращая внимание на наличие сертификатов качества.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье раки
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