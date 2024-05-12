Большинство огородников говорят, что у них «жируют» помидоры: сосед-агроном рассказал, что это значит и как оперативно решить эту проблему

22:52, 12 май 2024

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда томаты бурно наращивают зеленую массу, стебли становятся толстыми и ломкими, а цветения и плодоношения всё нет. Это явление, известное среди огородников как «жирование» томатов, сигнализирует о дисбалансе питательных веществ в почве.

Опытные садоводы из Телеграм-канала «Дача с умом» делятся секретами спасения урожая в такой ситуации.

«Жирование» томатов: причины и последствия

Как «оживить» томаты?

«Жирование» — это не приговор, а скорее звоночек, сигнализирующий о том, что томаты получают слишком много азота и испытывают дефицит калия. Азот, безусловно, важен для роста зелени, но без достаточного количества калия он не усваивается должным образом, что приводит к бурному развитию ботвы в ущерб плодоношению.

К счастью, «жирование» томатов — это исправимая ситуация. Вот несколько простых шагов, которые помогут вашим помидорам направить силы на формирование вкусных плодов:

Пасынкование: оставьте по одному пасынку на каждом кусте. Эти боковые побеги будут «оттягивать» на себя избыток питания, стимулируя цветение и плодоношение. Калийная подкормка: внесите калийные удобрения (сульфат калия, золу) под корень или по листу. Это поможет томатам усвоить накопленный азот и перенаправить его на формирование плодов. Сокращение полива: слегка сократите полив, давая почве подсыхать между поливами. Это создаст небольшой «водный стресс», стимулируя цветение и завязывание плодов.

Профилактика «жирования»

Чтобы избежать «жирования» в будущем, следуйте простым рекомендациям:

Сбалансируйте подкормки, используя комплексные удобрения с достаточным содержанием калия.

Не перекармливайте томаты азотными удобрениями, особенно в начале вегетации.

Соблюдайте режим полива, не допуская переувлажнения почвы.

Автор: Алия Карачурина