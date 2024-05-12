Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Большинство огородников говорят, что у них «жируют» помидоры: сосед-агроном рассказал, что это значит и как оперативно решить эту проблему

Большинство огородников говорят, что у них «жируют» помидоры: сосед-агроном рассказал, что это значит и как оперативно решить эту проблему

22:52, 12 май 2024

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда томаты бурно наращивают зеленую массу, стебли становятся толстыми и ломкими, а цветения и плодоношения всё нет. Это явление, известное среди огородников как «жирование» томатов, сигнализирует о дисбалансе питательных веществ в почве.

Опытные садоводы из Телеграм-канала «Дача с умом» делятся секретами спасения урожая в такой ситуации.

«Жирование» томатов: причины и последствия

«Жирование» — это не приговор, а скорее звоночек, сигнализирующий о том, что томаты получают слишком много азота и испытывают дефицит калия. Азот, безусловно, важен для роста зелени, но без достаточного количества калия он не усваивается должным образом, что приводит к бурному развитию ботвы в ущерб плодоношению.

Как «оживить» томаты?

К счастью, «жирование» томатов — это исправимая ситуация. Вот несколько простых шагов, которые помогут вашим помидорам направить силы на формирование вкусных плодов:

  1. Пасынкование: оставьте по одному пасынку на каждом кусте. Эти боковые побеги будут «оттягивать» на себя избыток питания, стимулируя цветение и плодоношение.
  2. Калийная подкормка: внесите калийные удобрения (сульфат калия, золу) под корень или по листу. Это поможет томатам усвоить накопленный азот и перенаправить его на формирование плодов.
  3. Сокращение полива: слегка сократите полив, давая почве подсыхать между поливами. Это создаст небольшой «водный стресс», стимулируя цветение и завязывание плодов.

Профилактика «жирования»

Чтобы избежать «жирования» в будущем, следуйте простым рекомендациям:

  • Сбалансируйте подкормки, используя комплексные удобрения с достаточным содержанием калия.
  • Не перекармливайте томаты азотными удобрениями, особенно в начале вегетации.
  • Соблюдайте режим полива, не допуская переувлажнения почвы.
Обратите внимание на листья: у опытных дачников больше нет проблем с выращиванием помидоров — раскрыт секрет

Читайте также:

Обратите внимание на листья: у опытных дачников больше нет проблем с выращиванием помидоров — раскрыт секрет
Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
Читайте также

Помидоры вырастают размером с кулак: этот продукт ушлые дачники скупают первым – достаточно одной ложки в лунку
Это интересно
Помидоры вырастают размером с кулак: этот продукт ушлые дачники скупают первым – достаточно одной ложки в лунку
Садоводы, остерегайтесь: эта распространенная ошибка при посадке помидоров может стоить вам всего урожая
Это интересно
Садоводы, остерегайтесь: эта распространенная ошибка при посадке помидоров может стоить вам всего урожая
Безумный прием китайских огородников: обрезание помидоров под корень может утроить урожай
Это интересно
Безумный прием китайских огородников: обрезание помидоров под корень может утроить урожай
Роковые ошибки огородников: из-за них может погибнуть урожай помидоров
Это интересно
Роковые ошибки огородников: из-за них может погибнуть урожай помидоров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok