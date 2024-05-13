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Луковицы будут размером с кулак: достаточно полить их этой мутной жижей в мае — магазинные активаторы роста отдыхают

Луковицы будут размером с кулак: достаточно полить их этой мутной жижей в мае — магазинные активаторы роста отдыхают

09:30, 13 май 2024

Каждый дачник мечтает о богатом урожае, особенно когда речь идет о луке. Крупные, сочные луковицы – предмет гордости и залог вкусных блюд на всю зиму. Но как вырастить настоящих гигантов?

Многие садоводы полагаются на покупные активаторы роста, но есть проверенный временем и абсолютно бесплатный метод, который не оставит равнодушным ни одного огородника. Речь идет о картофельном отваре – простом, доступном и, как ни странно, очень эффективном удобрении.

Процесс приготовления прост, как репа: сварите картофель в обычной манере, а после употребления продукта сохраните отвар. Вооружитесь пульверизатором или обычным ведром – картофельный отвар можно как опрыскивать на зеленые перья лука, так и поливать непосредственно под корень.

Результат не заставит себя ждать – по мере роста и развития луковиц вы заметите их впечатляющие размеры и плотность. К концу сезона на ваших грядках будут красоваться шикарные, крупные луковицы, от которых соседи придут в неописуемый восторг, а может, и прослезятся от зависти. Этот простой народный рецепт вновь докажет: порой лучшие советы приходят из глубин веков.

Посадите лук-севок по этому секретному методу, и получите невиданный урожай зелени: будете срезать целые пучки на салаты и супы

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Посадите лук-севок по этому секретному методу, и получите невиданный урожай зелени: будете срезать целые пучки на салаты и супы
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: лук советы
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