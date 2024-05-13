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Отличное удобрение, надежная защита: в мае посыпаем грядки этим средством - ягод будет море, а от слизней и долгоносиков не останется и следа

Отличное удобрение, надежная защита: в мае посыпаем грядки этим средством - ягод будет море, а от слизней и долгоносиков не останется и следа

10:01, 13 май 2024

Клубника — капризная ягода, требующая заботы и защиты. В период цветения она особенно уязвима перед вредителями и болезнями. Опытный агроном Ксения Давыдова делится с читателями простым и эффективным средством, которое поможет сохранить урожай.

Секретное оружие против вредителей

Смесь из трех простых и доступных компонентов — горчичного порошка, древесной золы и табачной пыли — станет настоящим щитом для вашей клубники. Этот состав не только отпугнет вредителей, но и укрепит иммунитет растений, а также поможет в борьбе с сорняками.

Богатый состав

В этой чудо-смеси содержится целая таблица Менделеева микроэлементов: бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие. Такой комплекс питательных веществ сделает ваши растения здоровыми и крепкими.

Преимущества перед химией

В отличие от химических инсектицидов, таких как «Актара» или «Алатар», это средство совершенно безопасно для людей и домашних животных. При этом оно обладает длительным действием и эффективно отпугивает вредителей.

Приготовление и применение

Строгих пропорций нет — все делается на глаз. Приблизительно на 1 квадратный метр грядки понадобится 5 столовых ложек смеси. Просто смешайте в ведерке горчичный порошок, древесную золу и табачную пыль, равномерно рассыпьте по грядкам.

Эффект гарантирован

От такого «угощения» вмиг разбегутся долгоносики — главные враги клубники, а также проволочник, медведка, улитки и слизни. Ваши растения будут надежно защищены, а урожай — обильным.

Срочно примите меры: сделайте это если у вас почернели сердцевины цветов клубники — хитрость для обильного урожая

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: клубника удобрения
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