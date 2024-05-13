Лишитесь урожая смородины: начинающие садоводы грешат этими 5 ошибками – не повторяйте их

10:30, 13 май 2024

Смородина — любимая ягода многих садоводов. Крупные, сладкие ягоды не только вкусны, но и богаты витаминами. Однако, чтобы получить щедрый урожай, нужно не только посадить куст, но и обеспечить ему правильный уход.

К сожалению, молодые садоводы не всегда знают тонкости выращивания этой культуры. Ошибки в уходе могут привести к тому, что вместо сочных ягод вы получите лишь голые ветки.

Агроном Ксения Давыдова поделилась пятью секретами, которые помогут вам вырастить пышные, плодоносящие кусты смородины.

1. Золотое правило полива

Не стоит заливать смородину водой. Увлажняйте почву только тогда, когда она подсохнет на глубину 3-5 см. Обильный полив, особенно в дождливую погоду, может привести к загниванию корней.

2. Подкормка — залог урожая

3. Прочь старые ветки!

Смородина нуждается в регулярных подкормках. Весной, после пробуждения кустов, внесите азотные удобрения, чтобы стимулировать рост побегов. А перед цветением и после сбора ягод подкормите кусты калийно-фосфорными составами, чтобы повысить их плодоношение.

Не бойтесь обрезать смородину! Регулярная обрезка — залог здоровья и обильного плодоношения куста. Удаляйте старые, засохшие и поврежденные ветки, а также загущающие крону побеги.

4. Мульчирование — сохранение влаги

Мульчирование приствольного круга смородины поможет сохранить влагу в почве, подавит рост сорняков и замедлит рост сорняков. Используйте для мульчирования солому, опилки, скошенную траву или компост.

5. Защита от вредителей

Смородина — лакомый кусочек для многих вредителей. Не забывайте о профилактических обработках кустов инсектицидами и фунгицидами, чтобы защитить урожай от болезней и насекомых.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить пышные, плодоносящие кусты смородины, которые будут радовать вас щедрым урожаем вкусных и полезных ягод долгие годы.

Автор: Алия Карачурина