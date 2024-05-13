Думала, что смородину уже не спасу: все сделала, как посоветовал опытный агроном – радуюсь обильному урожаю
10:43, 13 май 2024
Снижение урожая красной смородины — вестник старения куста. Но не стоит спешить с его заменой. Агроном Ксения Давыдова делится секретами омолаживания, которое подарит вашему саду новую жизнь.
Плодовые веточки-плодушки: коротыши на службе урожая
У каждой плодоносной веточки смородины, именуемой «плодушка», свой короткий жизненный цикл — около 10-12 лет. За это время она успевает заложить цветочные почки, щедро одарив сад вкусными ягодами. Но время безжалостно: по истечении срока службы веточка стареет, теряя продуктивность. И тут на помощь приходит омолаживающая обрезка.
Операция «Омоложение»: поэтапное возрождение
Омоложение куста — это не разовый акт, а поэтапный процесс, растянутый на три года. В течение этого периода безжалостно, но с умом, удаляется треть куста. Под нож идут не только старые ветки, но и те, что старше 5 лет.
Омоложение — универсальный метод: смородина и крыжовник тоже в деле!
Помимо красной смородины, омолаживающей обрезке поддаются и другие садовые долгожители: черная смородина (не ранее 10-12 лет) и крыжовник (не ранее 18-20 лет).
Читайте также:Лишитесь урожая смородины: начинающие садоводы грешат этими 5 ошибками – не повторяйте их
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Это интересно
Лишитесь урожая смородины: начинающие садоводы грешат этими 5 ошибками – не повторяйте их
Это интересно
Забудьте про сложные удобрения: вот как подкормить красную смородину весной, чтобы она была увешана ягодами
Это интересно
Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст
Это интересно
Замучаетесь варить варенье: вылейте под смородину в апреле этот чудесный настой — урожай побьет рекорды