Думала, что смородину уже не спасу: все сделала, как посоветовал опытный агроном – радуюсь обильному урожаю

10:43, 13 май 2024

Снижение урожая красной смородины — вестник старения куста. Но не стоит спешить с его заменой. Агроном Ксения Давыдова делится секретами омолаживания, которое подарит вашему саду новую жизнь.

Плодовые веточки-плодушки: коротыши на службе урожая

Операция «Омоложение»: поэтапное возрождение

У каждой плодоносной веточки смородины, именуемой «плодушка», свой короткий жизненный цикл — около 10-12 лет. За это время она успевает заложить цветочные почки, щедро одарив сад вкусными ягодами. Но время безжалостно: по истечении срока службы веточка стареет, теряя продуктивность. И тут на помощь приходит омолаживающая обрезка.

Омоложение куста — это не разовый акт, а поэтапный процесс, растянутый на три года. В течение этого периода безжалостно, но с умом, удаляется треть куста. Под нож идут не только старые ветки, но и те, что старше 5 лет.

Омоложение — универсальный метод: смородина и крыжовник тоже в деле!

Помимо красной смородины, омолаживающей обрезке поддаются и другие садовые долгожители: черная смородина (не ранее 10-12 лет) и крыжовник (не ранее 18-20 лет).

Автор: Алия Карачурина