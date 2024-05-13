Бор – при пожелтении стеблей, медь – при скручивании листьев: по этой шпаргалке дачника и цветовода определяем нужную подкормку для растений

10:51, 13 май 2024

Опытные цветоводы знают, что пышная зелень и обильное цветение – это не просто красота, но и индикатор здоровья растения. По внешнему виду листьев можно безошибочно определить, каких микроэлементов не хватает вашему зеленому другу.

Ксения Давыдова, агроном с 20-летним стажем, делится секретами диагностики дефицита питательных веществ по изменениям в окраске и структуре листьев.

Пожелтевшие кончики стеблей сигнализируют о нехватке бора, в то время как бледные листья указывают на потребность в сере. Темные прожилки на светлых пятнах говорят о марганцевом голодании, а морщинистая или бугристая поверхность молодых листьев - о недостатке кальция.

Другие признаки включают пожелтение молодых листьев из-за отсутствия железа, скрученные и пожелтевшие листья из-за меди, мелкие бурые пятна на пожелтевших листьях из-за цинка и кончики медного или фиолетового оттенка из-за фосфорной недостаточности. Кроме того, бледность листвы может свидетельствовать о дефиците азота, а побурение старых листьев - о недостатке калия.

Как только вы замечаете эти тревожные сигналы, не медлите ни минуты. Немедленно обеспечьте растение соответствующими удобрениями, богатыми недостающими питательными веществами. Этот простой, но проницательный подход позволит поддерживать здоровье и процветание ваших зеленых питомцев.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ugaoo.com/harrells.com