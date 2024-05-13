Весной плодовым деревьям нужна только такая подкормка: два вида удобрений и урожай будете собирать тележками

11:01, 13 май 2024

Весна — долгожданное время для садоводов и огородников. После долгой зимней спячки растения просыпаются и начинают активно расти, требуя дополнительного питания. Агроном и автор популярного блога «Семена Алтая» Виктория Карелина делится бесценными рекомендациями по правильной подкормке плодовых деревьев в этот важный период.

По словам эксперта, весной плодовые деревья нуждаются исключительно в минеральных удобрениях, содержащих азот. Другие питательные вещества, такие как фосфор и калий, требуют более длительного усвоения, поэтому их лучше вносить осенью, когда растения готовятся к зимнему периоду покоя.

Для подкормки деревьев Виктория Карелина рекомендует использовать сульфат аммония или аммиачную селитру в сухом виде. Дозировка для сульфата аммония составляет две столовые ложки на квадратный метр, а для аммиачной селитры — одну столовую ложку на тот же участок. Эти удобрения следует равномерно рассыпать вокруг дерева в области проекции кроны на землю.

Чтобы определить оптимальную зону для внесения подкормки, агроном советует мысленно провести вертикальные линии от кроны дерева до земли. Именно в этих местах необходимо рассыпать минеральное удобрение, затем слегка зарыхлить почву граблями или полить водой. Площадь покрытия должна составлять около 30 сантиметров от ствола.

Карелина подчеркивает, что весенняя подкормка плодовых деревьев должна проводиться непосредственно перед дождями, когда почва уже достаточно прогрелась. Это обеспечит быстрое усвоение питательных веществ корневой системой и ускорит рост и развитие растений. Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, садоводы смогут подготовить свои плодовые деревья к плодоношению и обеспечить их здоровье и продуктивность.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru