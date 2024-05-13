У опытных цветоводов пионы цветут превосходными шарами в три раза дольше: сделайте этот элементарный трюк
11:11, 13 май 2024
Хотите, чтобы ваши пионы украшали клумбу роскошными бутонами неделями напролет? Садовые гуру из Telegram-канала «Ода Даче» делятся простым, но действенным секретом!
Секрет пышного цветения кроется в пасынковании. Эта процедура позволит сконцентрировать силы растения на формировании крупных, объемных соцветий. На каждой стрелке пиона образуется несколько бутонов. Чтобы активировать мощный цветочный потенциал куста, достаточно оставить лишь самый крупный из них, аккуратно удалив остальные.
В результате цветение становится более пышным, выразительным и значительно более продолжительным.
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Автор: Алия Карачурина
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