Применяю эту ядреную смесь на своем участке: Муравьи мгновенно «съезжают» с огорода — вместе с собой забирают колонию тли

11:21, 13 май 2024

Муравьи на первый взгляд могут показаться безобидными, даже полезными существами. Они помогают распылять семена растений, аэрируют почву и истребляют многих насекомых-вредителей. Однако чрезмерное присутствие этих насекомых на участке может привести к нежелательным последствиям. О простом и действенном методе борьбы с избытком муравьев, не требующем дорогостоящих химикатов, рассказывает агроном Татьяна Карпова.

Рост численности муравьиных колоний на приусадебных участках часто сопровождается ростом популяции тли. Эти мелкие насекомые образуют крошечные, но многочисленные колонии, высасывая соки из растений. Муравьи же, в свою очередь, защищают и «пасут» тлю, получая взамен сладкие выделения. Поэтому чрезмерное распространение муравейников на участке сопряжено с повышенным риском массового размножения тли, что чревато гибелью культурных растений.

Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо своевременно регулировать численность муравьев на участке. Опытный агроном Татьяна Карпова делится действенным народным рецептом, позволяющим отпугнуть непрошеных гостей без применения дорогостоящих химикатов. Для этого потребуется всего лишь несколько обычных ингредиентов, которые найдутся в любом доме.

Рецепт прост: соль, молотая корица и пепел табака смешиваются в произвольных пропорциях. Полученную ядреную смесь следует рассыпать по всей территории участка, особо не пропуская места вблизи муравейников. Муравьи крайне чувствительны к резким запахам и раздражающим веществам, содержащимся в этой комбинации. В результате, вынужденные гнездовья оставят ваш участок, прихватив с собой своих «подопечных» — тлю.

Периодическое применение этого народного средства позволит избавить приусадебный участок от излишнего присутствия муравьев и связанных с ними проблем. Кроме того, использование остатков солей, специй и золы сигарет сделает этот метод поистине безотходным и экологичным. Больше не придется ругать домочадцев за несвоевременно очищенные пепельницы — они лишь заботятся о будущем урожае.

Автор: Алия Карачурина