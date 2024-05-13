Избавьтесь от тли навсегда: этот предмет сохранит ваш огород без всяких опрыскиваний – применять во время цветения деревьев
11:30, 13 май 2024
Если вы садовод-любитель, то знаете, как сложно бывает избавиться от тли на плодовых деревьях. В то время как цветы и овощные культуры можно относительно легко обработать специальными препаратами или домашними средствами, высокорослые деревья представляют собой настоящую проблему. Однако есть эффективный и недорогой способ решить эту задачу.
Как рассказывает агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова, ключ к победе над тлей кроется в борьбе с муравьями, которые распространяют это вредное насекомое. Именно муравьи переносят тлю на деревья, привлекаемые ароматом цветущих растений.
Поэтому в период цветения плодовых деревьев особенно важно принять меры предосторожности. Специалисты рекомендуют обмотать стволы деревьев обычной липкой лентой для мух на расстоянии 50-70 см от земли. Такая лента создаст непреодолимую преграду для муравьев, не позволяя им добраться до кроны дерева ни снизу, ни сверху.
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Автор: Алия Карачурина
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