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Страшный диагноз «курчавость листьев малины»: что делать, если растения заболели — это единственный выход

Страшный диагноз «курчавость листьев малины»: что делать, если растения заболели — это единственный выход

22:20, 13 май 2024

Многие садоводы, с трепетом взращивая малиновые кусты, с ужасом наблюдают, как вместо сочных ягод и пышной зелени их встречают деформированные листья, кислые ягоды и чахлый куст. К сожалению, это верные признаки опасного вируса кольцевой пятнистости, или, как его прозвали садоводы, «курчавости» малины.

Агроном Ксения Давыдова сокрушается, что спасти уже зараженные растения, к сожалению, невозможно. Единственный выход в такой ситуации — беспощадно избавиться от зараженных кустов, выкопав их с корнем и тщательно продезинфицировав грунт.

Однако существует надежный способ предотвратить распространение вируса и уберечь здоровые посадки малины. Давыдова настоятельно рекомендует садоводам неукоснительно соблюдать правила агротехники.

«Загущенные посадки создают благоприятную среду для размножения патогенов, поэтому важно следить за достаточным расстоянием между кустами», — поясняет она. «Кроме того, регулярная обработка специальными противовирусными препаратами и подщелачивание грунта значительно снизят риски заражения».

Выбор сортов малины, устойчивых к вирусу кольцевой пятнистости, также может стать ключевым элементом профилактики.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы малина
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