Выясняем, забит ли кровоток: кардиолог назвала 3 основных симптома проблем с сосудами ног — поймете, не вставая с кровати
22:28, 13 май 2024
Здоровье наших ног напрямую зависит от состояния артерий, по которым к ним поступает кровь. К сожалению, с возрастом, а иногда и раньше, эти сосуды могут забиваться холестериновыми бляшками, что приводит к развитию серьезных заболеваний.
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как, не выходя из дома, можно заподозрить проблемы с артериями нижних конечностей. Она назвала три простых признака, на которые стоит обратить внимание:
1. Медленный рост ногтей на ногах.
Хоть многие и не задумываются об этом, ногти могут стать индикатором проблем с кровоснабжением. При атеросклерозе артерий ног к ногтевым пластинам поступает меньше питательных веществ, что приводит к замедлению их роста. Если вы заметили, что ногти на ногах стали расти значительно медленнее, чем на руках, это может быть поводом для беспокойства.
2. Синюшный оттенок и сухость кожи.
Здоровый цвет кожи стоп должен быть равномерным, розоватым. Если же вы наблюдаете побледнение, синюшность, особенно в области пальцев, а также сухость и шелушение кожи, это может говорить о недостаточном кровоснабжении.
3. Постоянно холодные пальцы ног.
Чувство холода в конечностях – обычное явление в холодную погоду. Однако если ваши пальцы ног мерзнут даже в теплой комнате, это может быть признаком проблем с артериями.
При наличии одного или нескольких из этих признаков важно не откладывать визит к врачу.
Важно!
Данная статья носит информационный характер. Не занимайтесь самодиагностикой, при появлении описанных симптомов обязательно обратитесь к врачу.
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