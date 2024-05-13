Выясняем, забит ли кровоток: кардиолог назвала 3 основных симптома проблем с сосудами ног — поймете, не вставая с кровати

22:28, 13 май 2024

Здоровье наших ног напрямую зависит от состояния артерий, по которым к ним поступает кровь. К сожалению, с возрастом, а иногда и раньше, эти сосуды могут забиваться холестериновыми бляшками, что приводит к развитию серьезных заболеваний.

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как, не выходя из дома, можно заподозрить проблемы с артериями нижних конечностей. Она назвала три простых признака, на которые стоит обратить внимание:

1. Медленный рост ногтей на ногах.

Хоть многие и не задумываются об этом, ногти могут стать индикатором проблем с кровоснабжением. При атеросклерозе артерий ног к ногтевым пластинам поступает меньше питательных веществ, что приводит к замедлению их роста. Если вы заметили, что ногти на ногах стали расти значительно медленнее, чем на руках, это может быть поводом для беспокойства.

2. Синюшный оттенок и сухость кожи.

3. Постоянно холодные пальцы ног.

Здоровый цвет кожи стоп должен быть равномерным, розоватым. Если же вы наблюдаете побледнение, синюшность, особенно в области пальцев, а также сухость и шелушение кожи, это может говорить о недостаточном кровоснабжении.

Чувство холода в конечностях – обычное явление в холодную погоду. Однако если ваши пальцы ног мерзнут даже в теплой комнате, это может быть признаком проблем с артериями.

При наличии одного или нескольких из этих признаков важно не откладывать визит к врачу.

Важно!

Данная статья носит информационный характер. Не занимайтесь самодиагностикой, при появлении описанных симптомов обязательно обратитесь к врачу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru