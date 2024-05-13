Одну ложку в лунку – и все помидоры резко стартанут: начнут расти, соревнуясь друг с другом
22:46, 13 май 2024
Наступает долгожданное тепло, и огородники с трепетом переносят бережно взращенную рассаду томатов в открытый грунт. Чтобы молодые росточки поскорее адаптировались и порадовали обильным урожаем, опытный агроном Ксения Давыдова делится секретом простой, но эффективной подкормки.
Секретный ингредиент – обычный хлеб! Не нужно его замачивать или предварительно обрабатывать. Достаточно лишь подсушить, измельчить в крошку и добавить по столовой ложке в каждую лунку перед посадкой.
Хлебные сухари не только обогатят почву питательными веществами, но и сделают ее более рыхлой, улучшив аэрацию и водопроницаемость. Это, в свою очередь, стимулирует рост корневой системы, повышает иммунитет томатов и ускоряет созревание плодов.
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Автор: Алия Карачурина
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