Одну ложку в лунку – и все помидоры резко стартанут: начнут расти, соревнуясь друг с другом

22:46, 13 май 2024

Наступает долгожданное тепло, и огородники с трепетом переносят бережно взращенную рассаду томатов в открытый грунт. Чтобы молодые росточки поскорее адаптировались и порадовали обильным урожаем, опытный агроном Ксения Давыдова делится секретом простой, но эффективной подкормки.

Секретный ингредиент – обычный хлеб! Не нужно его замачивать или предварительно обрабатывать. Достаточно лишь подсушить, измельчить в крошку и добавить по столовой ложке в каждую лунку перед посадкой.

Хлебные сухари не только обогатят почву питательными веществами, но и сделают ее более рыхлой, улучшив аэрацию и водопроницаемость. Это, в свою очередь, стимулирует рост корневой системы, повышает иммунитет томатов и ускоряет созревание плодов.

Автор: Алия Карачурина