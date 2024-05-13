Сосед по даче закапывает возле ствола яблони бутылки по кругу: подумали - ритуал, оказалось - урожай увеличивает на 100%

22:56, 13 май 2024

Сохранить плодоносящий яблоневый сад – задача, требующая от садовода не только сил, но и хитрости. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится секретом опытных дачников: как с помощью простых пластиковых бутылок облегчить полив и подкормку старых яблонь, тем самым стимулируя их рост и плодоношение.

Давыдова рекомендует взять по 4-6 бутылок на каждое дерево. Сначала необходимо отрезать донышко, а затем засыпать туда слой щебня примерно до середины.

Далее бутылки погружаются горлышком вниз в приствольный круг таким образом, чтобы донышко слегка выступало над поверхностью почвы на 3-5 сантиметров. Эти импровизированные питательные каналы позволяют доставлять влагу и полезные вещества непосредственно к корневой системе ветеранов сада.

Нехитрый, но эффективный лайфхак значительно облегчает труд садоводов и гарантирует, что каждая капля влаги и каждая крупица питательных элементов достигнет своей цели – глубоко уходящих корней старых яблонь. Благодаря такой изобретательности древние деревья продолжают радовать нас своими плодами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru