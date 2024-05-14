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Заряжаем помидоры на богатый урожай: советы при высадке рассады томатов в теплицу — рекомендует опытный огородник

Заряжаем помидоры на богатый урожай: советы при высадке рассады томатов в теплицу — рекомендует опытный огородник

09:35, 14 май 2024

Майские холода отступают, и дачники с нетерпением ждут возможности наконец-то высадить рассаду томатов в теплицы. Опытная огородница Виктория Радзевская делится своими секретами успешного выращивания помидоров в защищенном грунте.

Прежде всего, необходимо дождаться, когда ночные температуры стабильно поднимутся выше нуля, желательно до 8-10 градусов тепла. Лишь после этого можно приступать к высаживанию рассады в теплицы, строго следуя принципам агротехники. От правильной посадки зависит, насколько быстро томаты укоренятся и начнут активный рост.

Сразу после высадки крайне важно обеспечить притенение для молодых растений, даже если они находятся в защищенном грунте теплицы. Яркие солнечные лучи могут нанести вред нежной рассаде. Для этого подойдут различные материалы – агроспан, газеты или листья лопуха.

Создание оптимального температурного режима – следующая важная задача. В дневные часы показатели должны находиться в пределах +25 градусов, а ночью не опускаться ниже +15 градусов. При необходимости регулируйте температуру, открывая дверцы теплицы.

Через 10-14 дней после высадки не забудьте о подвязке кустов томатов. Это мероприятие обеспечит растениям надлежащую опору для роста. Что касается полива, то томаты не требуют слишком частых процедур. А подкормку можно вносить не ранее, чем через две недели после посадки.

Одну ложку в лунку – и все помидоры резко стартанут: начнут расти, соревнуясь друг с другом

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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