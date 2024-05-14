Раскидываю по участку пластиковые бутылки с песком: эффективный лйфхак, который спасет урожай и облегчит жизнь огороднику

09:51, 14 май 2024

В арсенале каждого дачника есть свои хитрости, облегчающие уход за огородом. И одно из самых простых и доступных решений – использование обычных пластиковых бутылок. Сегодня мы поделимся лайфхаком от эксперта дзен-канала «Садоёж», который расскажет, как с помощью бутылок надежно зафиксировать укрывную пленку на грядках.

Защита от капризов природы

Решение простое и доступное

Нередко для защиты от ночных холодов или сразу после высадки рассады огородники укрывают грядки полиэтиленовой пленкой. Но как надежно закрепить ее, чтобы даже порывы ветра не сорвали укрытие?

На помощь приходят обычные пластиковые бутылки объемом 1,5-2 литра, наполненные песком. Разложив их по периметру грядки, вы получите надежный и экономичный способ фиксации пленки.

Преимущества использования бутылок

Простота : не требуется никаких специальных инструментов или навыков.

: не требуется никаких специальных инструментов или навыков. Доступность : пластиковые бутылки – материал, который всегда под рукой у каждого дачника.

: пластиковые бутылки – материал, который всегда под рукой у каждого дачника. Эффективность : бутылки, наполненные песком, достаточно тяжелые, чтобы удерживать пленку даже при сильном ветре.

: бутылки, наполненные песком, достаточно тяжелые, чтобы удерживать пленку даже при сильном ветре. Экономичность: использование бутылок – бесплатный способ решения проблемы.

Как использовать

Наполните пластиковые бутылки песком. Разложите бутылки по периметру грядки, равномерно распределяя их. Накройте грядку пленкой, уложив ее края на бутылки.

Совет: для более надежной фиксации пленки можно вкопать бутылки в землю на несколько сантиметров.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru