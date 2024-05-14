Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку

10:08, 14 май 2024

Многие огородники уже вовсю готовятся к высадке рассады белокочанной капусты в открытый грунт. Но прежде чем нежные ростки украсят грядки, им нужно обеспечить комфортное «жилище». Опытная садовод Виктория Радзевская делится своими секретами подготовки идеальных лунок для капусты, которые не только обеспечат ей здоровье, но и защитят от вредителей и болезней.

Борьба с вредителями

Капуста — лакомый кусочек для многих насекомых. Чтобы обезопасить будущий урожай, Виктория использует народные средства. В каждую лунку она добавляет смесь из 1 столовой ложки древесной золы, 1 столовой ложки измельченной яичной скорлупы, 1 столовой ложки горчицы и 1 столовой ложки суперфосфата. Эти компоненты не только отпугивают вредителей, но и служат дополнительным источником питания для молодых растений.

Защита от кислой почвы

Создание питательной среды

Кислая почва — злейший враг капусты, который может привести к развитию коварной болезни — килы. Чтобы обезопасить свои посадки, Виктория регулярно проверяет pH почвы и при необходимости вносит раскисляющие компоненты.

Для обеспечения капусты всеми необходимыми питательными веществами, Виктория готовит специальную смесь. Для этого в ведре смешивает 10 литров воды, 1 ведро перегноя, 0,5 кг древесной золы и 0,5 кг компоста. Полученной смесью обильно поливает лунки перед высадкой рассады.

Секретные штрихи

Для стимуляции роста и укрепления корневой системы, Виктория добавляет в каждую лунку горсть измельченного корня лопуха. А чтобы защитить молодые растения от заморозков, она присыпает их лунки соломой или опилками.

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Автор: Алия Карачурина