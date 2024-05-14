Укроп порадует пышностью, густотой и сочностью: внесите в грядку эту простую подкормку — мощный «пинок» для культуры

10:22, 14 май 2024

Хотите вырастить укроп, который будет пышным, ароматным и радовать насыщенным зеленым цветом? Опытный огородник, ведущий Дзен-канал «Садоёж», делится секретами чудодейственных подкормок, которые превратят ваш укроп в настоящего богатыря.

В первую очередь, «Садоёж» делится уникальным составом, действующим как природный катализатор роста укропа. Всего лишь небольшое количество нашатырного спирта, растворенного в воде, способно дать мощный толчок развитию этой ароматной зелени. Приготовьте литр воды и добавьте в нее неполную чайную ложку нашатырного спирта. Тщательно перемешайте раствор и опрыскайте листья укропа. Повторите процедуру через неделю, и вы удивитесь результату!

Второй рецепт рекомендован тем, кто не вносил золу в почву перед посадкой укропа. Эта культура очень чувствительна к дефициту и избытку фосфора. На ведро воды возьмите неполный стакан золы, размешайте до однородного состояния и пролейте полученным раствором грядки с укропом.

Некоторые садоводы предпочитают комбинировать оба состава, однако сам «Садоёж» советует применять их по отдельности. Сначала опрыскайте укроп нашатырным спиртом, а через неделю — зольным раствором. Такой подход позволит вам насладиться обильным урожаем ароматной зелени в своем саду!

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru