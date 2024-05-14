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В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским

В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским

10:38, 14 май 2024

Каждый опытный дачник знает, что майские хлопоты не ограничиваются посадкой семян и саженцев. Именно в этот период, когда устанавливается долгожданное тепло, наступает время высадки рассады на грядки. И тут возникает множество вопросов: как правильно поливать, чем подкармливать, чтобы нежные ростки окрепли и порадовали богатым урожаем.

Опытные садоводы с канала «Мой цветок» делятся простым, но действенным секретом: гумат калия творит чудеса! Это знакомое всем цветоводам средство, обычно используемое для подкормки комнатных растений, станет настоящим эликсиром для вашей рассады.

Секрет прост: всего 5 граммов гумата калия на 20-литровое ведро воды. Разведите этот раствор и полейте им молодые растения под корень. Вуаля! Ваши зеленые питомцы получат заряд сил для быстрого укоренения и активного роста.

Не бойтесь щедро делиться с рассадой этим чудодейственным эликсиром. Результат вас приятно удивит: крепкие стебли, пышная зелень и, как следствие, рекордный урожай в конце сезона.

Укроп порадует пышностью, густотой и сочностью: внесите в грядку эту простую подкормку — мощный «пинок» для культуры

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Укроп порадует пышностью, густотой и сочностью: внесите в грядку эту простую подкормку — мощный «пинок» для культуры
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы подкормка
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