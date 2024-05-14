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2 часа в этом растворе – и вонючая кухонная тряпка станет как новая: стирка не потребуется – замочите и используйте годами

2 часа в этом растворе – и вонючая кухонная тряпка станет как новая: стирка не потребуется – замочите и используйте годами

11:54, 14 май 2024

Ваши верные помощницы на кухне - тряпки для протирания поверхностей - быстро теряют свой первоначальный вид. Интенсивное использование приводит к появлению пятен, застарелых загрязнений и неприятного запаха. Но не спешите их выбрасывать - существует простой и эффективный способ вернуть им прежнюю свежесть и чистоту.

Секрет кроется в применении доступного бытового ингредиента - лимонной кислоты. Это вещество обладает удивительными очищающими и дезодорирующими свойствами. Опытные хозяйки рекомендуют замачивать использованные кухонные тряпки в теплом растворе с добавлением лимонной кислоты и небольшого количества жидкого мыла. Всего несколько часов, и загрязнения размягчаются, а посторонние запахи нейтрализуются.

После замачивания достаточно хорошенько прополоскать тряпки под проточной водой. Вуаля - ваши помощницы вновь сияют чистотой! Такая несложная процедура позволит продлить срок службы любимых кухонных тряпок, сэкономив деньги на покупке новых.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы кухня уборка
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