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На ведро нужно всего 1 ложку: в мае опрыскиваю этим дешевым средством малину – его страшатся слизни, гусеницы и долгоносики

На ведро нужно всего 1 ложку: в мае опрыскиваю этим дешевым средством малину – его страшатся слизни, гусеницы и долгоносики

12:10, 14 май 2024

С наступлением тепла малина, как и многие другие садовые культуры, становится мишенью для полчищ вредителей. Гусеницы, слизни, долгоносики — этот список можно продолжать бесконечно. Они не только портят листья, но и безжалостно уничтожают долгожданный урожай.

Но не стоит отчаиваться! Канал «Наша дача» делится простым и доступным рецептом эликсира, который поможет защитить ваши малиновые кусты. Ингредиенты этого «эликсира» найдутся в каждом доме, а приготовление не отнимет много времени и сил.

Главным действующим компонентом волшебного раствора является обыкновенный нашатырный спирт — всего одна столовая ложка на ведро воды (или один небольшой пузырек) окажет неописуемый эффект. К нему добавляется 100 граммов сухой горчицы и 20 граммов мыльной стружки.

После тщательного перемешивания эту смесь следует опрыскать всю поверхность малинника, щедро покрывая листья и ветки. Резкий запах нашатыря надолго отпугнет мелких вредителей, а мыло поможет раствору лучше удерживаться на растениях. Горчица же станет для гусениц, слизней и насекомых дополнительным раздражающим фактором, от которого они наверняка предпочтут держаться подальше.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малина
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