Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

У кого-то клубника будет только цвести, а ваша уже даст первый урожай: полейте ее этим «снадобьем» – ягоды получите уже в мае

У кого-то клубника будет только цвести, а ваша уже даст первый урожай: полейте ее этим «снадобьем» – ягоды получите уже в мае

14:11, 14 май 2024

В погоне за ранним и богатым урожаем клубники многие садоводы готовы прибегнуть к хитростям и секретным рецептам. И действительно, существуют особые подкормки, способные творить чудеса с этой любимой многими ягодой. Одним из таких «снадобий» поделилась опытный агроном и огородник Ксения Давыдова.

Эксперт раскрыла секрет питательного состава, который может существенно повысить урожайность кустов клубники, даже выращенных в условиях средней полосы России. Чтобы приготовить это уникальное удобрение, необходимо смешать в 10 литрах воды всего несколько простых ингредиентов: половину чайной ложки борной кислоты, щепотку марганцовки, 10 капель йода и 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Каждый из компонентов этого «эликсира» играет свою роль в стимулировании роста и плодоношения клубники. Борная кислота и ее соли благотворно влияют на процесс завязывания ягод и повышают общую урожайность кустов. Марганцовка и нашатырный спирт выступают в качестве эффективных биоцидов, уничтожая вредоносные бактерии, грибковые споры и личинки насекомых-вредителей. А йод помогает растению лучше усваивать азот из почвы.

По словам Ксении Давыдовой, подкормку следует вносить три раза в мае с интервалом в 5 дней. После этого клубника начнет активно цвести и плодоносить, порадовав садовода обильным урожаем ягод, которого хватит даже на большую семью! Так что этот простой, но действенный рецепт определенно стоит взять на заметку любителям сладких и ароматных клубничных лакомств.

Напоминаем, что клубника - это популярное название земляники мускатной, одного из 39 существующих видов земляники садовой. Такое прозвище она получила из-за своей характерной клубочковидной формы ягод.

Отличное удобрение, надежная защита: в мае посыпаем грядки этим средством - ягод будет море, а от слизней и долгоносиков не останется и следа

Читайте также:

Отличное удобрение, надежная защита: в мае посыпаем грядки этим средством - ягод будет море, а от слизней и долгоносиков не останется и следа
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: клубника подкормка
Читайте также

Чудо-подкормка для клубники: +500% к урожаю, сладкие ягоды размером с кулак без вредителей
Это интересно
Чудо-подкормка для клубники: +500% к урожаю, сладкие ягоды размером с кулак без вредителей
Клубника будет сладкая как мед: этим раствором мудрые дачники подкармливают свою любимицу
Это интересно
Клубника будет сладкая как мед: этим раствором мудрые дачники подкармливают свою любимицу
Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими
Это интересно
Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими
Потрясающий лайфхак от соседской бабушки: эта подкормка творит чудеса с клубникой
Это интересно
Потрясающий лайфхак от соседской бабушки: эта подкормка творит чудеса с клубникой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok