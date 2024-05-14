У кого-то клубника будет только цвести, а ваша уже даст первый урожай: полейте ее этим «снадобьем» – ягоды получите уже в мае

14:11, 14 май 2024

В погоне за ранним и богатым урожаем клубники многие садоводы готовы прибегнуть к хитростям и секретным рецептам. И действительно, существуют особые подкормки, способные творить чудеса с этой любимой многими ягодой. Одним из таких «снадобий» поделилась опытный агроном и огородник Ксения Давыдова.

Эксперт раскрыла секрет питательного состава, который может существенно повысить урожайность кустов клубники, даже выращенных в условиях средней полосы России. Чтобы приготовить это уникальное удобрение, необходимо смешать в 10 литрах воды всего несколько простых ингредиентов: половину чайной ложки борной кислоты, щепотку марганцовки, 10 капель йода и 2 столовые ложки нашатырного спирта .

Каждый из компонентов этого «эликсира» играет свою роль в стимулировании роста и плодоношения клубники. Борная кислота и ее соли благотворно влияют на процесс завязывания ягод и повышают общую урожайность кустов. Марганцовка и нашатырный спирт выступают в качестве эффективных биоцидов, уничтожая вредоносные бактерии, грибковые споры и личинки насекомых-вредителей. А йод помогает растению лучше усваивать азот из почвы.

По словам Ксении Давыдовой, подкормку следует вносить три раза в мае с интервалом в 5 дней. После этого клубника начнет активно цвести и плодоносить, порадовав садовода обильным урожаем ягод, которого хватит даже на большую семью! Так что этот простой, но действенный рецепт определенно стоит взять на заметку любителям сладких и ароматных клубничных лакомств.

Напоминаем, что клубника - это популярное название земляники мускатной, одного из 39 существующих видов земляники садовой. Такое прозвище она получила из-за своей характерной клубочковидной формы ягод.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru